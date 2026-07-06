Kırım Kongo Hastalığı: Sivas'ta Bir Ölüm Daha - Son Dakika
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Kırım Kongo Hastalığı: Sivas'ta Bir Ölüm Daha

Kırım Kongo Hastalığı: Sivas\'ta Bir Ölüm Daha
06.07.2026 14:19
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Sivas'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Solmaz Aksu, (55) hayatını kaybetti.

Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyü Evelikli Yaylası'nda yaşayan Solmaz Aksu'nun vücuduna bir süre önce kene yapıştı. Rahatsızlanan Aksu, yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Aksu, anestezi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Solmaz Aksu, doktorların tüm çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Aksu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

Bu yıl yakın kentler ve ilçelerden gelerek Sivas'ta KKKA tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Koyulhisar, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Kırım, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırım Kongo Hastalığı: Sivas'ta Bir Ölüm Daha - Son Dakika

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