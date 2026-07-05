Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Özgür Özel, Silivri\'de Ekrem İmamoğlu\'nu ziyaret etti
05.07.2026 18:05
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Silivri Marmara Kapalı Cezaevi'nde görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu bulunan siyasetçilerle bir araya gelerek 6 saatlik bir cezaevi mesaisi gerçekleştirdi. Gün boyu süren görüşmelerin ardından cezaevinden ayrılan Özel, yarın görülecek davalar nedeniyle yine Silivri'de olacak.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu siyasetçileri ziyaret etmek üzere Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde yoğun bir mesai harcadı. Yaklaşık 6 saat süren görüşmelerin ardından cezaevinden ayrılan Özel’in, yarın da duruşmalar için Silivri'de olacağı bildirildi.

ADLİ SÜREÇLER İÇİN YARIN DA SİLİVRİ'DE OLACAK

Sabah saatlerinde Marmara Kapalı Cezaevi Yerleşkesine gelen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanları ve siyasetçilerle bir araya geldi. Yaklaşık 6 saat boyunca cezaevinde kalan ve temaslarda bulunan Özel, akşam saatlerinde yerleşkeden ayrıldı. 

Özel'in, İmamoğlu’nun sanık olarak yargılandığı İBB, casusluk ve diploma davalarını takip etmek üzere yarın da Silivri’deki mesaisine devam edeceği öğrenildi.

EN SON MAYIS AYINDA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Özgür Özel, Silivri’de tutuklu bulunan belediye başkanı ve  siyasetçileri son olarak Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü olan 29 Mayıs 2026 tarihinde ziyaret etmişti. Özel o ziyarette de Ekrem İmamoğlu, tutuklu belediye başkanları, Gezi Parkı davası hükümlüleri ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 19 kişiyle görüşmüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Cezaevi, Marmara, Siyaset, Silivri, Son Dakika

Son Dakika CHP Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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