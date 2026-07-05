Yaklaşık 3 hafta önce takipçi sayısı 40 bindi! Şu anki rakamı duyanlar inanamıyor - Son Dakika
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Yaklaşık 3 hafta önce takipçi sayısı 40 bindi! Şu anki rakamı duyanlar inanamıyor

Yaklaşık 3 hafta önce takipçi sayısı 40 bindi! Şu anki rakamı duyanlar inanamıyor
05.07.2026 20:49
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FIFA 2026 Dünya Kupası'na 40 bin takipçiyle başlayan Vozinha, an itibarıyla 26.2 milyon takipçiye ulaştı ve Iker Casillas'ı geçerek Instagram'ın en çok takip edilen kalecisi oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası sadece saha içindeki mücadelelerle değil, saha dışındaki sürpriz hikayelerle de futbolseverleri büyülemeye devam ediyor. Turnuvanın bu seneki en dikkat çeken figürlerinden biri, Yeşil Burun Adaları’nın 40 yaşındaki deneyimli file bekçisi Vozinha oldu.

ADINI KİMSE BİLMİYORDU, FENOMEN OLDU

Turnuva boyunca kalesinde devleşen ve gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan emektar kaleci, bu başarısının meyvesini sosyal medyada fazlasıyla topladı. Dünya Kupası organizasyonu başlamadan önce Instagram'da mütevazı bir şekilde 40 bin takipçisi bulunan Vozinha, turnuva sürecinde adeta bir sosyal medya fenomenine dönüştü.

CASILLAS'I GERİDE BIRAKTI

Kısa sürede dünya çapında bir hayran kitlesine ulaşan deneyimli eldiven, takipçi sayısını inanılmaz bir hızla artırarak 26.2 milyon barajına ulaştırdı. Bu tarihi yükselişle birlikte Vozinha, İspanyol efsane Iker Casillas'ı da geride bırakarak an itibarıyla "Instagram'ın en çok takip edilen kalecisi" unvanını eline geçirdi ve zirveye yerleşti.

Yaklaşık 3 hafta önce takipçi sayısı 40 bindi! Şu anki rakamı duyanlar inanamıyor

Yeşil Burun Adaları, Iker Casillas, Dünya Kupası, Instagram, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Yaklaşık 3 hafta önce takipçi sayısı 40 bindi! Şu anki rakamı duyanlar inanamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaklaşık 3 hafta önce takipçi sayısı 40 bindi! Şu anki rakamı duyanlar inanamıyor - Son Dakika
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