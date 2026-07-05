Çambaşı Yaylası'nda Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Çambaşı Yaylası'nda Cansız Bedeni Bulundu

Çambaşı Yaylası\'nda Cansız Bedeni Bulundu
05.07.2026 23:30
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78 yaşındaki Fatma Çakmak, evinin bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası Koçağalı Obası'nda hayvancılık yapan Fatma Çakmak (78), evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası Koçağalı Obası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Çakmak'tan bir süre haber alamayan yakınları ile çevredeki vatandaşlar, kadını evinin yakınında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Çakmak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Fatma Çakmak, 3. Sayfa, Güvenlik, Çambaşı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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