Üsküdar’da Park Halindeki Araçta Ölüm

ÜSKÜDAR'da park halindeki bir otomobilin sürücü koltuğunda uzun süre hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Hakimiyet-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 BG 9201 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil ve çevresinde çalışma yaptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.