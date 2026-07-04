Üsküdar’da Park Halindeki Araçta Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar’da Park Halindeki Araçta Ölüm

Üsküdar’da Park Halindeki Araçta Ölüm
04.07.2026 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar’da park halindeki bir otomobilde hareketsiz bulunan kişi hayatını kaybetti. Polis soruşturma başlattı.

ÜSKÜDAR'da park halindeki bir otomobilin sürücü koltuğunda uzun süre hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Hakimiyet-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 BG 9201 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil ve çevresinde çalışma yaptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Üsküdar, Güncel, Yaşam, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar’da Park Halindeki Araçta Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı
Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı
Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz
Salah’ın mutluluk gözyaşları Salah'ın mutluluk gözyaşları
Dünya, Mısır’ın sevincini konuşuyor Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

22:06
Dünya Kupası’nda ilk çeyrek finalist Fas
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas
20:55
Trump, Hamaney’e veda eden İran’ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
Trump, Hamaney'e veda eden İran'ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
20:22
10 ilde denize girmek yasaklandı
10 ilde denize girmek yasaklandı
19:11
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
19:06
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
18:15
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 23:10:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Üsküdar’da Park Halindeki Araçta Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.