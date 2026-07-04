Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas

Dünya Kupası\'nda ilk çeyrek finalist Fas
04.07.2026 22:06
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FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas, ev sahibi ülkelerden Kanada’yı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda ilk çeyrek finalist belli oldu.

Son 16 Turu'ndaki ilk maçta ev sahibi ülkelerden Kanada ile Fas, ABD’nin Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

GOLLER İKİN YARIDA GELDİ

İngiliz hakem Michael Oliver’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise gol perdesini açan isim İzzeddin Unahi oldu. Unahi, 50. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Fas’ı 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 82’yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Unahi skoru 2-0’a getirdi. Maçın skorunu belirleyen isim ise Süfyan Rahimi oldu. 90+8’de kontra ataktan yakalanan pozisyonu değerlendiren Rahimi’nin golüyle sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan Fas, kupada adını son 8’e yazdıran ilk ülke oldu.

Fas, bu turda Paraguay- Fransa eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak. 

Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas

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Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 28510 28510:
    bizim torpilli ruhsuzlarda tatilde. helal olsun Fas size 0 0 Yanıtla
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