Malatya'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Malatya'da Orman Yangınına Müdahale

Malatya\'da Orman Yangınına Müdahale
04.07.2026 20:57
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Pütürge'deki orman yangınına havadan ve karadan ekiplerle müdahale ediliyor. Çalışmalar sürüyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın üzerine bölgeye AFAD'dan 1 araç ve 4 personel, jandarmadan 2 araç ve 20 personel, itfaiyeden 6 araç, 1 iş makinesi ve 20 personel, Orman İşletme Müdürlüğünden 5 araç ve 24 personel ile Kızılaydan 1 araç ve 3 personel sevk edildi.

Yangına, bu ekiplerden oluşan toplam 15 araç, 1 iş makinesi ve 71 personelle müdahale edilirken çalışmalara 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi de bölgeye 1 çok maksatlı itfaiye aracı, 2 itfaiye ilk müdahale aracı, 1 orman yangınlarına müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve 13 itfaiye personeli sevk etti.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de bölgedeki söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yangının etkili olduğu alanın genişliği, bölgenin yoğun meşelik yapısı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle müdahale çalışmaları güç şartlar altında devam ediyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da çalışmaları yerinde incelemek amacıyla yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının seyri, müdahale çalışmaları ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz, sürecin ilgili kurumların koordinasyonunda yakından takip edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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