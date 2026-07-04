Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika
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Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı

Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı
04.07.2026 00:47
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Yeni düzenleme ile sağlıklı yaşam hizmetleri sunan esenlik merkezleri kurulacak.

"Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ESENLİK MERKEZLERİ VE ÜNİTELERİ KURULACAK

Düzenleme ile bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni bir sağlık hizmeti sunum modeli oluşturuldu. Tedavi amacı taşımaksızın bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini geliştirmeye yönelik koruyucu, geliştirici, destekleyici ve rehabilite edici hizmetlerin sunulması hedefleniyor.

Yeni düzenleme kapsamında hizmetler, esenlik merkezi veya esenlik ünitesi olarak sunulabilecek. Bu merkez ve üniteler; konaklama tesisleri, yaşlı bakım merkezleri, engelli bakım merkezleri ve spor kulüpleri bünyesinde açılabileceği gibi müstakil binalarda da faaliyet gösterebilecek. Müstakil olarak açılacak merkezlerin en az 500 metrekare, ünitelerin ise en az 300 metrekare kapalı alana sahip olması gerekecek. Ruhsatlandırma işlemleri il sağlık müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIKLI YAŞAM PROGRAMLARI UYGULANABİLECEK

Esenlik merkezlerinde sunulan uygulamalar tedavi amacı taşımaksızın; bireyin yaşı, genel sağlık durumu, yaşam tarzı ve risk faktörleri dikkate alınarak kişiye özel planlanabilecek. Hizmetlerin, genel iyilik halini desteklemeye ve sağlıklı yaşamın sürdürülmesine yönelik olması hedefleniyor. Merkezlerde tam zamanlı hekim bulunması zorunlu olacak ve hekimlerden biri merkezin sorumlu hekimi olarak görev yapacak. Diğer sağlık çalışanları da görev ve yetkileri kapsamında sağlıklı yaşam hizmeti sunabilecek.

GENİŞ KAPSAMLI ESENLİK HİZMETLERİ SUNULABİLECEK

Yönetmelik kapsamında; dil ve konuşma terapisi, egzersiz ve fiziksel aktivite hizmetleri, çamur terapisi, fizyoterapi hizmetleri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (GETAT), psikolojik destek hizmetleri, deniz suyu ve deniz kaynaklı tedavi yöntemleri, hiperbarik oksijen tedavisi, rehabilitasyon hizmetleri, sanat terapileri, güneş terapisi, termal sağlık terapileri (kaplıca) ve tuz terapisi gibi hizmetler başta olmak üzere; pek çok sağlıklı yaşam uygulamasının sunulması hedefleniyor.

HASTANELER VE TIP MERKEZİLERİYLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞABİLECEK

Düzenleme ile ilgili hizmetlerde kullanılan tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı’nın izniyle bulundurulabilecek. Olası acil durumlar için merkezler bir hastane veya tıp merkezi ile iş birliği içerisinde çalışacak ve bünyelerinde acil müdahale odası bulunduracak. Laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri ise hizmet alımı yoluyla sağlanabilecek.

SAĞLIK TURİZMİNE DE KATKI SAĞLAYACAK

Yeni esenlik modeliyle birlikte dünyada giderek yaygınlaşan "sağlıklı ve kaliteli yaş alma" (longevity) uygulamalarının Türkiye’ye etkin şekilde kazandırılması ve bu alanda sağlık turizmi hizmetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika

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