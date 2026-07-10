Bakan Tekin LGS sonuçlarını açıkladı: 'Her biriniz eşsizsiniz' - Son Dakika
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Bakan Tekin LGS sonuçlarını açıkladı: 'Her biriniz eşsizsiniz'

10.07.2026 10:17
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS merkezi sınav sonuçlarını açıklayarak öğrencilere puanın ötesinde değer verdiklerini vurguladı ve tercih sürecinde her öğrencinin uygun eğitim kurumuna yönlendirileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sevgili öğrencilerim, bugün LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerim, bugün LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz. Ortaöğretim sürecinde ilgi ve yeteneklerinize uygun olarak tercih edeceğiniz her eğitim kurumumuzda, sizi sevgi ve şefkatle karşılayacak kıymetli öğretmenlerimizi bulacaksınız.

Ortaokulu bitiren her öğrencimiz için sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının yanı sıra yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla öğrenci alan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi ilgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır. Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda tüm öğretmenlerimizle birlikte daima yanınızda olacağız. Bu heyecanlı yolculukta hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin LGS sonuçlarını açıkladı: 'Her biriniz eşsizsiniz' - Son Dakika

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