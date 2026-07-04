FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya ile Gana karşı karşıya geldi. Arrowhead Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kolombiya, 1-0 kazandı.
Kolombiya'ya galibiyeti getiren tek golü 14. dakikada Arias kaydetti. İlk yarı bu golle sonuçlandı. İkinci yarıda da başka gol sesi çıkmadı ve maçı Güney Amerika ekibi kazandı.
Mücadeleyi 8 şutla tamamlayan Gana, rakip kaleciyi zorlayacak bir atak geliştiremedi. Afrika ekibi, maçı isabetli şut çekemeden tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Gana, turnuvaya veda etti. Kolombiya ise adını son 16 turuna yazdırdı. Güney Amerika ülkesinin son 16 turundaki rakibi İsviçre olacak. Mücadele 7 Temmuz Salı günü saat 23.00'te BC Place'de oynanacak.
Son Dakika › Dünya Kupası › Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi - Son Dakika
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