İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü - Son Dakika
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İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü

04.07.2026 11:15  Güncelleme: 11:37
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İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak etkisini gösteriyor. Sıcaklıklar 27 derece seviyelerine gerilerken, birçok ilçede yollar göle döndü. Yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış etkili olmaya başladı. İlerleyen saatlerinde etkisini artıran yağış, gök gürültülü sağanağa döndü.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından, kentte sıcaklıklar 27 derece seviyelerine gerilerken, birçok ilçede sağanak yağış görülmeye başladı. Meteorolojik verilere göre, yağışların akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde farklı bölgelerde yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü

ARALIKLARLA ŞİDDETİ ARTIYOR

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüpsultan, Sultangazi ve Kağıthane ilçelerinde aralıklarla sağanak etkili oldu. Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış etkisini gösteriyor.

İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağışa hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yolda ilerlerken, hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarında ve dükkan tenteleri altında beklemeyi tercih etti. Kuvvetli yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu. Sultangazi, Esenler ve Kağıthane'de yağış nedeniyle yollar göle döndü.

İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü - Son Dakika
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