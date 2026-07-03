Esenler'de Bebek Pencere Faciasını Anne Önledi - Son Dakika
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Esenler'de Bebek Pencere Faciasını Anne Önledi

03.07.2026 14:35  Güncelleme: 14:41
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İstanbul Esenler'de 3. kattaki dairesinin korkuluksuz penceresine çıkan bebek, mermer üzerinde yürürken çevrede paniğe neden oldu. Anne son anda müdahale ederek faciayı önledi.

Esenler'de 3'üncü kattaki bir dairenin penceresine çıkan bebek, korkuluk bulunmayan mermer üzerinde yürüyerek çevrede büyük paniğe neden oldu. Yürekleri ağza getiren olay, annenin son anda müdahalesiyle faciaya dönüşmeden atlatıldı.

KORKULUK OLMAYAN PENCEREYE ÇIKTI

Olay, Esenler Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin kısa süreli dalgınlığını fırsat bilen bebek, evin 3'üncü katındaki korkuluk bulunmayan pencereye çıkarak mermer üzerinde yürümeye başladı.

Penceredeki bebeği gören mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, bazı vatandaşlar olası bir düşme ihtimaline karşı binanın önünde önlem almaya çalıştı.

ANNE SON ANDA MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden anne, vakit kaybetmeden bebeğini güvenli şekilde içeri alarak olası bir faciayı önledi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Mahallede yaşanan korku dolu anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bebeğin pencere mermeri üzerinde yürüdüğü, çevredeki vatandaşların ise endişeyle olan biteni takip ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler'de Bebek Pencere Faciasını Anne Önledi - Son Dakika

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