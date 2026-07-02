Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş - Son Dakika
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Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

02.07.2026 18:46
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Sivas'ta Madımak Katliamı'nda hayatını kaybedenler için düzenlenen anma yürüyüşüne katılan Özgür Özel beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Özel ve beraberindeki protokolün yarattığı sıkışıklık alandakileri öfkelendirdi. Özel'e seslenen vatandaşlar, "Burada acımızı yaşıyoruz siz neyin peşindesiniz? Çıkın dışarıda yapın siyasetinizi" sözleriyle tepki gösterdi. Özgür Özel ise vatandaşlardan özür diledi.

Sivas'ta 1993'te Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma yürüyüşünde gergin anlar yaşandı. Anma programına katılan Özgür Özel ve beraberindeki heyetin yarattığı kalabalık ile protokol yoğunluğu, alanda bulunan vatandaşların tepkisini çekti.

"ÇIKIN DIŞARIDA YAPIN SİYASETİNİZİ"

Yaşanan sıkışıklığa öfkelenen vatandaşlar, "Burada acımızı yaşıyoruz, siz neyin peşindesiniz? Çıkın dışarıda yapın siyasetinizi" diyerek Özel'e tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Özgür Özel, alandaki vatandaşlardan özür dileyerek gerginliğin büyümesini engelledi.

Madımak Oteli, Özgür Özel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    özgür ün derdi oy devşirmek çokta umurundaydı madımakta öldürülenler 7 6 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Her yerde çıkıyorsun selami 2 0
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Selami senin ne kadar umurunda acaba her haberin içinde vıcık vıcıksın birilerine yaranmak için yapamayacağın şaklabanlık yok bravo sana. 8 0 Yanıtla
  • Emi Emii Emi Emii:
    Özgür’ün amacını anlamışlar. 2 4 Yanıtla
  • Harun Gençtürk Harun Gençtürk:
    özgüre koltuk kalmadı ne yapsın 1 3 Yanıtla
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