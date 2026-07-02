Sivas'ta 1993'te Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma yürüyüşünde gergin anlar yaşandı. Anma programına katılan Özgür Özel ve beraberindeki heyetin yarattığı kalabalık ile protokol yoğunluğu, alanda bulunan vatandaşların tepkisini çekti.
Yaşanan sıkışıklığa öfkelenen vatandaşlar, "Burada acımızı yaşıyoruz, siz neyin peşindesiniz? Çıkın dışarıda yapın siyasetinizi" diyerek Özel'e tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Özgür Özel, alandaki vatandaşlardan özür dileyerek gerginliğin büyümesini engelledi.
Son Dakika › Özgür Özel › Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş - Son Dakika
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