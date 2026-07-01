MH-60S Helikopteri Umman Denizi'ne Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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MH-60S Helikopteri Umman Denizi'ne Acil İniş Yaptı

01.07.2026 22:19
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ABD Deniz Kuvvetleri, MH-60S helikopterinin Umman Denizi'ne iniş yaptığını ve 1 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait MH-60S "Sea Hawk" tipi askeri helikopterin Umman Denizi'ne "acil su inişi" gerçekleştirdiğini bildirdi. Helikopterdeki 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarıldığı, kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, ABD Donanması'na ait USS George H.W. Bush uçak gemisine bağlı MH-60S "Sea Hawk" tipi bir askeri helikopterin Umman Denizi'nde "acil su inişi" gerçekleştirdiğini bildirdi. Helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarılarak gemi güvertesine çıkarıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi. Bölgede bulunan ABD Donanması unsurlarının kayıp 1 mürettebatı arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik herhangi bir delil bulunmadığının altı çizilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. - MANAMA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Umman Denizi, Helikopter, Denizcilik, 3. Sayfa, Olaylar, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MH-60S Helikopteri Umman Denizi'ne Acil İniş Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MH-60S Helikopteri Umman Denizi'ne Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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