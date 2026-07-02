Diyarbakır'da Kardeşlik Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Kardeşlik Mesajları

02.07.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dağkapı Burcu'na asılan pankartlarla MHP lideri Bahçeli'nin kardeşlik mesajı vurgulandı.

Diyarbakır'ın Dağkapı Burcuna Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu pankartlar asıldı. Pankartlarda "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" yazısı dikkat çekti.

Merkez Sur ilçesi Dağkapı Burcu Surlarına Devlet Bahçeli posterleri ile üç hilalli MHP bayrağı asıldı. Pankartlarda kardeşlik mesajları verilirken "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" yazısı dikkat çekti. Pankartları gören vatandaşlar çalışmanın barış süreci için olumlu bir adım olduğunu vurguladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen Hasan İğnepli, Türkiye'nin her tarafının güzel olduğunu vurguladı. İğnepli, "Gezilip görülmesi yerler. Bize anlattıkları gibi değil. Hepimiz Müslümanız ırkçılık olmaz. Türk olsun, Kürt olsun herkes kardeştir. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin buraları gezmeden yurt dışına çıkan bir insanın ya aklı yoktur ya da parası çoktur. Biz kardeşiz bununla ilgili ayet bile var. Bu pankarta şaşırmadım Türkiye'nin her yerinde olması gereken şeyler. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız. Herkese saygı duyulması güzel" dedi.

Diyarbakır'da esnaflık yapan Ümit Toprak ise pankartı başarılı bulduğunu dile getirdi. Toprak, "Kardeşlik için, barış için, huzur için gayet iyi, başarılı ve güzel olmuş. Sürecin barış ve kardeşlik içerisinde yürütülmesi daha iyi olur. Topluma daha iyi fayda sağlar. Ekonomik olarak da her yer kalkınır. Burası demokratik bir il kimse Diyarbakır'dan korkmasın rahat rahat gelebilir, gezebilir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Politika, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kardeşlik Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor
Küçükçekmece’de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı Küçükçekmece'de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı
Kayıp iki arkadaştan kahreden haber Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı Kayıp iki arkadaştan kahreden haber! Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı
Ankara’da NATO Zirvesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi Ankara'da NATO Zirvesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi
Babacan: Hem asgari ücretlimize hem de en düşük emekli maaşına ara zam yapılmalı Babacan: Hem asgari ücretlimize hem de en düşük emekli maaşına ara zam yapılmalı
Aman Haaland görmesin Yıldız futbolcuyu fena taklit etti Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
11:00
Gözler enflasyon rakamlarında İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
10:36
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını Elindeki sopayla mekanı dağıttı
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı
09:39
Rusya Kiev’i vurdu 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
09:29
Dünya Kupası’ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
09:23
Tacizci kadından yeni görüntü Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 11:59:55. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kardeşlik Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.