Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
02.07.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki Santo Stefano di Sessanio köyü, nüfus kaybını önlemek amacıyla köye taşınıp iş kuracak kişilere toplam 44 bin euroya (2 milyon 300 bin TL) kadar maddi destek ile düşük kiralı konut imkanı sunuyor. İlk etapta 10 kişi için planlanan programa kısa sürede dünyanın dört bir yanından yaklaşık 1.500 başvuru yapıldı.

İtalya'nın Abruzzo bölgesinde bulunan tarihi Santo Stefano di Sessanio köyü, yıllardır devam eden nüfus kaybını durdurmak amacıyla yeni bir teşvik programını hayata geçirdi. Sadece 115 kişinin yaşadığı köyde, genç nüfusu bölgeye çekmek ve ekonomik canlılığı artırmak hedefleniyor.

Yerel yönetim, köye yerleşerek yeni bir işletme açacak kişilere hem nakit destek hem de düşük kiralı konut imkanı sunuyor.

44 BİN EUROYA KADAR DESTEK VERİLECEK

Program kapsamında köye taşınacak kişilere üç yıl boyunca yıllık 8 bin euroya kadar maddi destek sağlanacak. Bunun yanı sıra, köy ekonomisine katkı sağlayacak bir iş kuranlara tek seferlik 20 bin euroya kadar hibe verilecek.

Sağlanan desteklerin toplamı 44 bin euroya ( 2 milyon 300 bin TL) kadar ulaşırken, katılımcılar belediyenin tahsis ettiği düşük bedelli kiralık konutlardan da yararlanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Projeye başvuracak adayların 18 ile 40 yaş arasında olması, Avrupa Birliği oturma iznine sahip bulunması ve köyde en az beş yıl yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Yerel yönetim, kurulacak işletmelerin köyün ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sunacak alanlarda faaliyet göstermesini amaçlıyor.

1.500 KİŞİ BAŞVURDU

İlk etapta yalnızca 10 kişi için planlanan programa ilgi beklentilerin üzerine çıktı. Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 1.500 kişi başvuruda bulundu.

Belediye yetkilileri, zorlu kış şartları ve sınırlı ticari imkanlara rağmen projenin temel hedefinin tarihi köyün yaşatılması, genç nüfusun bölgeye kazandırılması ve yerel ekonominin yeniden canlandırılması olduğunu belirtti.

İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
Deniz Akkaya gözaltına mı alındı Adliye çıkışı ilk açıklama Deniz Akkaya gözaltına mı alındı? Adliye çıkışı ilk açıklama
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş’a gidiyor Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor
Özgür Özel’in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özgür Özel'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki
Trabzonspor’a transfer olan Samet Akaydin’den Fenerbahçe için olay hamle Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle

14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 14:37:13. #7.13#
SON DAKİKA: Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.