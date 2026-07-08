İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi - Son Dakika
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İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi

İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi
08.07.2026 01:51
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren maçta İsviçre, Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kolombiya'da Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, penaltı atışından yararlanamadı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Hakan Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ile Nestor Lorenzo'nun ekibi Kolombiya karşı karşıya geldi. 

PENALTILARDA KAZANAN İSVİÇRE

BC Place Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmalarında gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran İsviçre, mücadeleyi üstün tamamladı. 

DAVINSON SANCHEZ PENALTIYI KAÇIRDI

Kolombiya forması giyen Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, penaltı vuruşunda topu üst direğe nişanlayarak taraftarlarını üzdü. 

İSVİÇRE'NİN RAKİBİ ARJANTİN

Bu sonuçla birlikte İsviçre, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Kırmızı-beyazlıların çeyrek finaldeki rakibi Arjantin olacak. Kolombiya ise turnuvaya veda etti. 

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Son Dakika Dünya Kupası İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi - Son Dakika

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