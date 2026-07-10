Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı

10.07.2026 11:32
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Bebek hastalarını anlaştıkları hastanelere sevk ederek ölümlerine neden oldukları iddia edilen 62 sanıklı Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması Bakırköy'de başladı.

KAMUOYUNDA 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 9'ncu duruşması başladı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda saat 11.00'de başlayan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu doktor Fırat Sarı, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma taraf avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yenidoğan Çetesi, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Bebek, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı - Son Dakika

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