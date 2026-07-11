NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak - Son Dakika
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NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak

NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
11.07.2026 10:18
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Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında İspanya'ya tatile giden Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner döner dönmez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyon çerçevesinde gözaltına alınacak. Birkaç saat içinde Ankara'da olacağını ifade eden Güner, "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" ile suçlanıyor.

Ankara'nın 7-8 Temmuz tarihlerinde onlarca ülkenin katılımıyla ev sahipliği yaptığı tarihi NATO Zirvesi sırasında, şehrin kalbi konumundaki Çankaya'nın Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner İspanya'da tatile gitmişti.

"ÇAĞIRILMADIĞIM ORGANİZASYONDA OLMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Eleştiri oklarının hedefi olan Güner, tatile çıkmasıyla ilgili, "Niyetleri apaçık belli olan bir grup tarafından günlerdir NATO zirvesinde nerede olduğum, zirveye neden katılmadığım, hatta tatile gidip gitmediğim tartışılıyor. Akıl ve iyiniyet sınırlarını zorlayan bu iddiaları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bugüne kadar yurtiçi/yurtdışı tüm seyahatlerimi kendi bütçemle gerçekleştirdim. Tüm seyahatlerden önce resmi kurumlarımızı bilgilendirip izin yazımı yazarak vekâlet bıraktım. Nerede olduğumu ve nerede istenirse orada olacağımı Devletimizin bütün kurumları bilir. NATO zirvesine kimlerin katılacağı veya görev alacağı ise yine Devletimizin ilgili kurumları tarafından belirlenmektedir. Çağrılmadığım/görevlendirilmediğim böylesi bir organizasyonda yer almam elbette mümkün değildir. Çankaya Belediyesi sadece NATO gibi uluslararası etkinlikler kapsamında değil, yılın her günü 24 saat görev başındadır. Konuk ettiğimiz tüm misafirlerimizi Çankaya'dan ve ülkemizden sorunsuz uğurlamaktan mutluluk duyuyor, Çankayalılara hizmet etmenin ise en büyük gurur olduğunu belirtirken, tek gündemimizin milletimize hizmet olduğunu kamuoyunun bilgisine sunuyorum." demişti.

BAŞKAN TATİLDEN DÖNMEDEN OPERASYON YAPILDI

Bu tartışmalar sürerken ve Başkan Hüseyin Can Güner İspanya tatilinden henüz dönmeden sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilere suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor.

NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak

BELEDİYE BAŞKANI GÜNER'DEN AÇIKLAMA

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Kendisinin şu an il dışında olduğunu ancak birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağına işaret eden Güner, “Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim.” dedi.

“Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim.” diye konuşan Güner, soruşturmanın ayrıntıları ve nedenleri netleştiğinde kamuoyuyla paylaşacağını dile getirdi.

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

1993 yılında Ankara'da doğan Güner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Güner, CHP'ye 2012 yılında kaydoldu.

Güner, Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu'nda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulunan Güner, 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı ve 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulunan Güner, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 11. Sıra Milletvekili Adayı oldu ardından 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi.

Güner, 31 Mart seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı seçildi.

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Son Dakika Gündem NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak - Son Dakika

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