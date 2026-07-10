10 Yıl Sonra Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2016 yılında öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayetinin, yeniden yürütülen soruşturma kapsamında aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, DNA incelemeleri, HTS kayıtları ve daraltılmış baz analizleri sonucunda ulaşılan sekiz şüphelinin JASAT operasyonuyla gözaltına alındığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayetinin 10 yıl sonra yeniden yürütülen soruşturma sonucunda aydınlatıldığını duyurdu.

Gürlek, açıklamasında, "Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 10 yıl sonra yeniden ele alınmış ve aydınlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığını, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü belirten Gürlek, olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemeleri ile HTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldığını kaydetti.

Gürlek, elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen sekiz kişinin, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamasında, "Hiçbir mağdur ailemizin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağı ve zamanın geçmesinin faillere hiçbir zaman güvence sağlamayacağı bir kez daha ortaya konmuştur. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir" ifadelerine yer veren Gürlek, soruşturmayı yürüten Ergani ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıkları, Diyarbakır İl Jandarma Komutanluğu, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu ve JASAT ekiplerine teşekkür etti.