10 Yıl Sonra Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 Yıl Sonra Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı

10.07.2026 12:33  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2016’da Diyarbakır Çermik’te öldürülen Mehmet Emin Karaalp’in cinayetinin, DNA ve HTS analizleriyle 10 yıl sonra çözüldüğünü, 8 şüphelinin JASAT operasyonuyla gözaltına alındığını duyurdu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2016 yılında öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayetinin, yeniden yürütülen soruşturma kapsamında aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, DNA incelemeleri, HTS kayıtları ve daraltılmış baz analizleri sonucunda ulaşılan sekiz şüphelinin JASAT operasyonuyla gözaltına alındığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayetinin 10 yıl sonra yeniden yürütülen soruşturma sonucunda aydınlatıldığını duyurdu.

Gürlek, açıklamasında, "Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 10 yıl sonra yeniden ele alınmış ve aydınlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığını, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü belirten Gürlek, olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemeleri ile HTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldığını kaydetti.

Gürlek, elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen sekiz kişinin, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamasında, "Hiçbir mağdur ailemizin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağı ve zamanın geçmesinin faillere hiçbir zaman güvence sağlamayacağı bir kez daha ortaya konmuştur. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir" ifadelerine yer veren Gürlek, soruşturmayı yürüten Ergani ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıkları, Diyarbakır İl Jandarma Komutanluğu, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu ve JASAT ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Akın Gürlek, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Cinayet, Çermik, Güncel, JASAT, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Yıl Sonra Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı

12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 12:45:50. #.0.2#
SON DAKİKA: 10 Yıl Sonra Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.