Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler

Sosyal medya üzerinden dolandırıldığını iddia ederek Didem Arslan Yılmaz’ın programına çıkan ve sıra dışı görünümüyle günlerce gündemden düşmeyen Nazan Ünal, bu kez bir YouTube programına konuk oldu. Programda televizyon ekranlarında yaşadığı sürece dair sessizliğini bozan Ünal, yayının kendi amacı dışına çıkarıldığını öne sürdü.

"DİDEM ABLA HER ŞEYİ KATTI KARIŞTIRDI"

Televizyon programındaki yayın sürecini sert sözlerle eleştiren Ünal, dolandırıldığı parayı geri alarak hakkını aramak amacıyla stüdyoya gittiğini ancak beklediği sonucu bulamadığını ifade etti.

Yayında sürekli özel hayatının kurcalandığını belirten Ünal, şu ifadeleri kullandı: "Didem Arslan'ın programına çıktım. Didem abla her şeyi kattı karıştırdı. Alacağım paranın sadece 600 lirasını alabildim. 'Didem abla ben buraya dolandırıldım diye geldim' dedim. Bana sürekli 'Üç evlilik yapmışsın, şunu yapmışsın' denildi. Ben de evlenmediğimi söyledim. Reyting için beni kullandı. Alacak paramı da alamadım."

YÜZÜNDEKİ DÖVMELERİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen yüzündeki dövmeler hakkında da konuşan Nazan Ünal, geçmişte yaşadığı ruh halini paylaştı. Didem Arslan Yılmaz'ın programında bu durumu "Hızlı yaşadığım zamanlardı" diyerek özetleyen Ünal, dövmelerin arkasında derin bir duygusal boşluk olduğunu belirtti.

Dövmelerin özel bir anlam taşımadığını vurgulayan Ünal, bu kararları insanlara duyduğu kırgınlık ve öfke nedeniyle verdiğini dile getirdi. Geçmişteki çalkantılı dönemi geride bıraktığını söyleyen Nazan Ünal, artık hayatında yeni bir sayfa açtığını, doğru yolu ve huzuru bulduğunu sözlerine ekledi.