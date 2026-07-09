Elini uzattı ancak karşılık alamadı! Kura çekimine damga vuran anlar - Son Dakika
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Elini uzattı ancak karşılık alamadı! Kura çekimine damga vuran anlar

09.07.2026 15:23
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Kura çekimine katılım sağlayan Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün elini sıkmak istedi ancak Barış Göktürk, Metin Öztürk'e karşılık vermedi.

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni sezonun yol haritasının belirlendiği heyecan dolu kura çekimine, yeşil sahalardan önce yönetim düzeyinde yaşanan gerilim damga vurdu.

G.SARAY VE F.BAHÇE ARASINDA GERİLİM

Törene katılan Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk ile Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün salondaki soğuk savaşı gözlerden kaçmadı. Metin Öztürk'ün elini Barış Göktürk'e uzatmasına rağmen Göktürk'ün Metin Öztürk'ün elini havada bırakması törenin en çok konuşulan olayı oldu. 

SEZONUN REKABETİ ŞİMDİDEN BAŞLADI

Sezon başlamadan önce yönetimler arasında baş gösteren bu gerginlik, sahadaki rekabetin bu yıl da fazlasıyla hararetli geçeceğinin sinyalini verdi.

METİN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, yaşanan el sıkışmama olayına dair konuşarak "Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış (Göktürk) Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı, 'Seçilirsem Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım' demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Bu tür popüler şeyler olabilir. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Can Bartu ile forma değiştirdiği anlar var. Bu tarz davranışlar yerine o nesli daha değerli buluyoruz." dedi. 

Trendyol Süper Lig, Metin Öztürk, Metin Öztürk, Galatasaray, Fenerbahçe, Fikstür, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elini uzattı ancak karşılık alamadı! Kura çekimine damga vuran anlar - Son Dakika

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