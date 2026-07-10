Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto - Son Dakika
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Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

10.07.2026 19:49
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Mardin Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'in müstehcen görüntü iddiasıyla başlayan ve DEM Parti'den istifasıyla sonuçlanan gerilim belediye meclisine taşındı. Temmuz ayı meclis toplantısında, İpek ile birlikte ihraç edilen ve oturumu yöneten Belediye Başkan Vekili Havas Güngör, DEM Partili üyelerin yumurtalı protestosuna uğradı. Salonda "ihanet" ve "istifa" sloganları yükseldi.

Mardin'de DEM Parti'den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'e yönelik tepkiler belediye meclisine taşındı.

YUMURTALI PROTESTO

DEM Partili Meclis üyeleri, Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısında İpek'in yerine vekâleten oturumu yöneten Belediye Başkan Vekili Havas Güngör'ü yumurta atarak protesto etti.

"İhanet" ve "İstifa" sloganlarının atıldığı gergin toplantıda, belediye başkan yardımcılığı görevini de yürüten Güngör'ün, Zeyni İpek ile birlikte DEM Parti'den ihraç edildiği belirtildi.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞ, DEM PARTİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATMIŞTI

Yaşanan bu gerilimin arka planında ise 2024 yılına dayanan disiplin süreci yatıyor. İpek'e ait olduğu iddia edilen müstehcen bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Kızıltepe Belediye Eşbaşkanımız Zeyni İpek’e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’muza ulaşan şikâyet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır” denilmişti.

"KİRLİ BİR KOMPLO" DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Yaşananları bir "kumpas" olarak nitelendiren İpek ise kendini şu sözlerle savunmuştu: "Değerli Kızıltepe halkı; bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı. Şahsım nezdinde belediye yönetimini ele geçirmeyi hedef alan bu kumpas ve komployu ortadan kaldırmak ve bu kişilerle mücadele etmek adına, istemesem de üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden istifa etme mecburiyetim hasıl olmuştur. Benim üzerimden partimi de hedef alan bu kumpasın partime zarar vermemesi adına üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa ediyorum."

DEM Parti ise 

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Son Dakika Mardin Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto - Son Dakika
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