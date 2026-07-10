Türkiye'de ilk spor temalı Millet Bahçesi, kimliğine uygun olarak yeniden düzenleniyor - Son Dakika
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Türkiye'de ilk spor temalı Millet Bahçesi, kimliğine uygun olarak yeniden düzenleniyor

Türkiye\'de ilk spor temalı Millet Bahçesi, kimliğine uygun olarak yeniden düzenleniyor
10.07.2026 21:32
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Avni Aker Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden sentetik futbol sahasında çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin ilk spor temalı millet bahçesi olma özelliğini taşıyan alanda, çocuklar ve gençlerin antrenman yapabileceği modern bir spor tesisi oluşturuluyor.

Trabzon'un köklü spor kültürünü ve futbol hafızasını yaşatan Avni Aker Stadı ile amatör sporun simgelerinden Yavuz Selim Sahası'nın bulunduğu bölgede, daha önce etkinlik alanı olarak kullanılan çim sahanın, sentetik futbol sahasına dönüştürülerek, sentetik çim saha projesiyle Yavuz Selim'in amatör futbol geleneğini yaşatılması hedefleniyor. Çalışmaların bu yıl ağustos sonu ya da eylül ayı başında tamamlanarak hizmete açılacağı belirtildi.

Yaklaşık 13 milyon 253 bin lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında, 8-14 yaş arasındaki çocukların futbol oynayabileceği 45x90 metre ölçülerinde sentetik çim sahada sporcuların kullanımına yönelik yedek kulübeleri de yer alacak.

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''SPOR RUHUNU YENİDEN YAŞATMAYI HEDEFLİYORUZ''

Yavuz Selim'in nostaljik atmosferini ve spor ruhunu yeniden yaşatmayı hedeflediklerini kaydeden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Yahya Çavdar, "Millet Bahçemiz, Türkiye'deki ilk spor temalı millet bahçesidir. Burası, Trabzon'un köklü spor kültürünü ve futbol hafızasını yaşatan Avni Aker Stadı ile amatör sporun simgelerinden Yavuz Selim Sahası'nın bulunduğu önemli bir alandır. Burada daha önce etkinlik alanı olarak kullanılan çim sahayı, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin antrenman yapabileceği, futbol oynayabileceği bir alana dönüştürmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'in talimatları doğrultusunda çalışmalara başladık. İhaleyi tamamladıktan sonra haziran ayının başında yapım çalışmalarına başladık. Şu anda hafriyat ve drenaj imalatları tamamlandı. Yüklenici firma sentetik çim üretimini sürdürüyor. İnşallah gelecek hafta saha kaplamasını da sererek çalışmalarda önemli bir aşamayı daha tamamlayacağız. Millet Bahçemizin spor temalı kimliğine uygun şekilde inşa edilen sentetik futbol sahasını kısa süre içinde hizmete açacağız. Böylece Yavuz Selim'in o eski nostaljik atmosferini ve spor ruhunu yeniden yaşatmayı hedefliyoruz. Çalışmalar planlandığı şekilde hızla ilerliyor. Ağustos sonu veya eylül başında sahayı Trabzon futbolunun, Trabzon sporunun ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Proje kapsamında mevcut yaklaşık 330 metrelik koşu ve yürüyüş yolunu da daha konforlu hale getirerek yeniden kullanıma açacağız. Buranın asli fonksiyonunu korurken, Yavuz Selim'in tarihi ruhunu ve spor kültürünü de gelecek nesillere taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye'de ilk spor temalı Millet Bahçesi, kimliğine uygun olarak yeniden düzenleniyor

TRABZON'DA AMATÖR FUTBOL RUHU YENİDEN CANLANACAK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Kara, Trabzon'da amatör futbol ruhunu yeniden canlandırmak amacıyla Yavuz Selim Sahası'nı aktif hale getirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Sahamız 50x90 metre ölçülerindedir. Projesi, tamamen 14 yaş ve 14 yaş altı sporculara hizmet verecek şekilde hazırlanmış, ihalesi gerçekleştirilmiş ve yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. Yakın zamanda hizmete açılacak. Yavuz Selim Sahası, Trabzon'un spor ve futbol kültüründe önemli bir yere sahiptir. Başkanımız Ahmet Metin Genç'in en önemli hedeflerinden biri de bu alanı yeniden şehrin spor hayatına kazandırmaktı. Trabzon'da amatör futbol ruhunu yeniden canlandırmak amacıyla Yavuz Selim Sahası'nı aktif hale getirmeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.

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Son Dakika Spor Türkiye'de ilk spor temalı Millet Bahçesi, kimliğine uygun olarak yeniden düzenleniyor - Son Dakika

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