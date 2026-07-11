Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu

Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
11.07.2026 14:32
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İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybeden selefi ve babası Ayetullah Ali Hamaney için beklenen açıklamayı yaptı. Aylar sonra tamamlanan cenaze törenlerinin ardından sessizliğini bozan yeni lider, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu ABD ve İsrail'e karşı açık bir "intikam" mesajı yayımladı.

İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından dini liderlik makamına oturan Mücteba Hamaney, cumartesi günü resmi Telegram hesabı üzerinden yazılı bir açıklama paylaştı. Babası için aylar sonra düzenlenen cenaze merasimlerinin bitişine denk getirilen bu açıklamada tansiyonu yeniden yükseltecek sert ifadeler yer aldı.

İNTİKAM SÖZÜ VERDİ

Mücteba Hamaney'in yayımladığı mesajda, "Şehit liderimize sesleniyorum: Size söz veriyoruz ki, sizin pak kanınızın ve bu iki savaşta şehit düşen tüm kardeşlerimizin kanının intikamını, bu suçlu ve rezil katillerden alacağız. Bu intikam, milletimizin ortak talebidir ve mutlaka gerçekleşecektir. Adları tepeden tırnağa bilinen bu suçlular, kendi yataklarında huzur içinde öleceklerini sanmasınlar. Şunu iyi bilsinler ki, bu dava benim ya da başka bir yetkilinin varlığına bağlı değildir. Biz burada olsak da olmasak da bu gerçekleşecektir. Yakında, dünyanın dört bir yanındaki özgürlük yanlısı insanlar, bu ilahi görevin her bir parçasını yerine getirecektir.” ifadelerine yer verdi.

Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu

BABASI CUMA GÜNÜ MEŞHED'DE DEFNEDİLDİ

ABD ve İsrail saldırısında öldürülen İran Dini Lideri Hamaney, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilmişti. Cenazede Trump'a yönelik ölüm sloganları atılırken, saldırıda ağır yaralanan ve yeni lider ilan edilen Mücteba Hamaney'in cenazede olmadığı dikkat çekti.

Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu

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Son Dakika Gündem Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bırakın bu işleri çatapat oynamaktan başka bi halt işlediğiniz yok 1 0 Yanıtla
  • cüneyt çark cüneyt çark:
    bana ne kardeşş 0 0 Yanıtla
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