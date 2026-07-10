CHP Niğde İl Başkanlığı’nda "Atanmış-Seçilmiş" kavgası: Yeni yönetim polis eşliğinde geldi, binaya sokulmadı - Son Dakika
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CHP Niğde İl Başkanlığı’nda "Atanmış-Seçilmiş" kavgası: Yeni yönetim polis eşliğinde geldi, binaya sokulmadı

10.07.2026 20:05
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CHP Genel Merkezinin teşkilatlara yönelik başlattığı görevden alma operasyonlarının ardından Niğde İl Başkanlığı’nda tansiyon tavan yaptı. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Niğde'ye atanan Teyfik Caymaz ve yönetimi, devir teslim için polis eşliğinde gittikleri il binasına alınmadı. Görevden alınan seçilmiş il yönetiminin ve partililerin binayı terk etmeyerek barikat kurması üzerine, atanan heyet ilk hamlesinde geri adım atmak zorunda kaldı.

CHP Niğde İl Teşkilatı'nda sular durulmuyor. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Niğde İl Başkanlığı görevine Teyfik Caymaz'ı atamasının ardından parti binasında tansiyon yükseldi. Görevi devralmak üzere polis koruması eşliğinde il başkanlığı binasına giden Caymaz ve beraberindeki yeni yönetim heyeti, mevcut seçilmiş yönetim ve partililerin sert direnişiyle karşılaştı.

POLİS EŞLİĞİNDE GELDİLER

Seçimle göreve gelen mevcut il yönetimi ve destekçileri, genel merkez tarafından atanan "kayyum" heyetinin binaya girmesine kesin bir dille izin vermedi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi ve arbede riskinin oluşması üzerine, olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemlerine rağmen geri adım atmayan seçilmiş yönetim binayı terk etmedi. Yaşanan bu kararlı direniş karşısında Teyfik Caymaz ve ekibi, il binasına giremeden bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Yaşanan tartışmada tarafların birbirine "Hain", "Asıl hain sensin" diye seslendiği ve zaman zaman küfürleşmeler olduğu duyuldu.   

"ARKALARINA BAKMADAN GERİ DÖNDÜLER"

Parti binası önünde ve içinde yaşanan gergin anlar kameralara yansırken, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, "Niğde İl binamıza gelen kayyum heyeti arkalarına bakmadan geri döndü" diyerek seçilmiş yönetime destek verdi. Teşkilattaki bu büyük krizin gölgesinde, Özgür Özel'in 13 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Niğde'ye kritik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

26 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

CHP genel merkezinin başlattığı geniş çaplı teşkilat operasyonu kapsamında bugüne kadar 26 il başkanı görevden el çektirilirken, 7 il başkanı ise kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmişti. Bu operasyondan nasibini alan ve koltuğundan indirilen isimler arasında, örgütün arkasında durduğu CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal da yer alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Siyaset, Niğde, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP Niğde İl Başkanlığı’nda 'Atanmış-Seçilmiş' kavgası: Yeni yönetim polis eşliğinde geldi, binaya sokulmadı - Son Dakika

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