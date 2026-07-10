3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu - Son Dakika
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3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu
10.07.2026 09:18
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İslamiyet'i kabul ettikten sonra yardım faaliyetleriyle tanınan ve 3 milyon takipçisi bulunan Avustralyalı fenomen Lily Jay hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Yapılan incelemede, bağış toplamak için paylaşılan bazı yardım videolarının yapay zekâ ile oluşturulduğu, Uganda'da kurulduğu belirtilen yetimhane ile Gazze'de açıldığı öne sürülen fırına ilişkin bağımsız kanıt bulunamadığı belirtildi. Vakıf ise yapay zekânın yalnızca sınırlı sayıda tanıtım materyalinde kullanıldığını savundu.

İslam'ı seçtikten sonra yardım faaliyetleriyle tanınan ve 3 milyon takipçisi bulunan Avustralyalı fenomen Lily Jay'in, bağış toplamak için paylaştığı bazı yardım videolarının yapay zekâyla oluşturulduğu ortaya çıktı. Soruşturmada Uganda'daki yetimhane ve Gazze'deki fırına ilişkin bağımsız bir kanıta ulaşılamadı.

3 MİLYON TAKİPÇİLİ FENOMEN HAKKINDA ÇARPICI İDDİALAR

Avustralyalı eski burlesk dansçısı Lily Jay Hinson, İslamiyet'i kabul ettikten sonra sosyal medyada yardım faaliyetleri ve dini paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan fenomen, kurduğu Lily Jay Foundation aracılığıyla Uganda'da bir yetimhane ve Gazze'de bir fırın açtığını öne sürerek bağış topluyordu.

Ancak Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) News Verify ekibi tarafından yürütülen inceleme, vakfın paylaştığı bazı görüntülerin yapay zekâ ile oluşturulduğunu ortaya koydu.

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

YETİMHANE VE FIRIN GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE TAKILDI

İncelemeye göre, Uganda'daki yetimhanenin açılışını gösterdiği belirtilen videoda binadaki "Lily Jay Foundation" tabelesinin bir anda kaybolduğu, çocukların parmaklarında ise yapay zekâ kullanımını düşündüren bozulmalar tespit edildi.

Gazze'de çekildiği belirtilen başka bir videoda ise vakfa ait pankartın görüntüye sonradan dijital olarak eklendiği ve görüntü üzerinde yapay müdahale izleri bulunduğu belirtildi.

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

BAĞIMSIZ KANIT BULUNAMADI

ABC'nin araştırmasına göre, Uganda'da yasal olarak kayıtlı olması gereken yetimhaneye ilişkin herhangi bir resmi kayıt bulunamadı. Bölgede görev yapan kamu yetkilileri ve yardım kuruluşlarının da söz konusu yetimhaneden haberdar olmadığı aktarıldı.

Benzer şekilde Gazze'de faaliyet gösterdiği belirtilen fırına ilişkin de herhangi bir bağımsız kanıt veya konum doğrulaması yapılamadı.

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

SAHTE ÖDÜL İDDİASI

Vakfın sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve Lily Jay Hinson'un "2026 Austral-Global Excellence Award for Humanitarian Leadership" ödülünü aldığını gösteren görsellerin de yapay zekâ ile üretildiği tespit edildi. Araştırmaya göre böyle bir ödül organizasyonu bulunmuyor.

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

VAKIFTAN AÇIKLAMA GELDİ

Lily Jay Foundation ise iddiaların ardından yaptığı açıklamada, yapay zekânın yalnızca "çok sınırlı sayıda" tanıtım materyalinin giriş bölümünde kullanıldığını savundu.

Vakıf, birkaç saniyelik yapay zekâ görüntülerinin dikkat çekici bir giriş amacıyla hazırlandığını, sonrasında ise gerçek yardım faaliyetlerine ait görüntülerin kullanıldığını öne sürdü.

Ayrıca güvenlik gerekçesiyle çatışma bölgelerindeki projelerin tam konum bilgilerinin paylaşılmadığı belirtilirken, yürütülen tüm yardım çalışmalarının gerçek olduğu iddia edildi.

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Son Dakika Avustralya 3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    O da biliyor nasıl para kazanacağını, bizimkilerden feyz almış 0 0 Yanıtla
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