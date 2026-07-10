Görüntüler infial yaratmıştı: Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadından şok karar - Son Dakika
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Görüntüler infial yaratmıştı: Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadından şok karar

Görüntüler infial yaratmıştı: Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadından şok karar
10.07.2026 08:56
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Hatay'da bir kadın, ayrılmak istediği eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçakla dövüldü. Saldırgan tutuklanırken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Hatay'da evlatlarının gözü önünde, ayrılmak istediği için eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadının eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs mahkemece tutuklanmıştı.

EVLATLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDRESİYE DÖVMÜŞTÜ

Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan 1050 konteyner kentte yaşanan olayda; H.Y. isimli 34 yaşındaki şahıs, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla 24 yaşındaki karısı S.Y.'yi yere yatırarak dövmüştü. Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. 

SALDIRGAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Eşinden dayak yiyen S.Y., ifadesinde; eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, bu nedenle H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından da kendisini darbederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi.

Öte yandan, eşinden dehşete düşürecek şekilde dayak yiyen kadının, 3 çocuğunun babası olan H.Y.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Görüntüler infial yaratmıştı: Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadından şok karar - Son Dakika

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