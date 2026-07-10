NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi - Son Dakika
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NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi

10.07.2026 10:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin eşleri onuruna verdiği davetten yeni görüntüler ortaya çıktı. Davette sahne alan Süperstar Ajda Pekkan'ın performansı büyük ilgi görürken, Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babišová'nın paylaştığı videoda kendisine ikram edilen tatlının üzerine adının ve soyadının baş harflerinin işlendiği kişiye özel sunum da dikkat çekti.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini özel bir davette ağırladı. Programda ünlü şarkıcı Ajda Pekkan da sahne alarak konuklara mini bir konser verdi.

Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babišová'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, davete ilişkin yeni detayları ortaya çıkardı.

NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi

TATLILARDA BAŞ HARFLERDEN OLUŞAN SÜSLEME

Videoda, konuklara ikram edilen tatlının üzerinde Monika Babišová'nın adının ve soyadının baş harflerinden oluşan "MB" süslemesinin yer aldığı görüldü. Kişiye özel hazırlanan sunum, davetin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi

AJDA PEKKAN SAHNE ALDI

Paylaşılan görüntülerde Ajda Pekkan'ın sahnede seslendirdiği eserler de yer aldı. Davete katılan lider eşlerinin müzik dinletisini ilgiyle takip ettiği görüldü.

Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen sosyal etkinlikler arasında yer aldı.

NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi

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Son Dakika Ajda Pekkan NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Uuu bbb Uuu bbb:
    emineyi iyi boyamislar, pardon pastayı 4 7 Yanıtla
    Cemil Budak Cemil Budak:
    Beğendiysen boyamayı getir tanıdıklarını 2 0
  • Tamer Kipici Tamer Kipici:
    Bu Masrafları Cebinden mi Verdi ? 3 4 Yanıtla
  • Hakan Gül Hakan Gül:
    Olum siz şaka mısınız yaa, devletin magazini mi olur, hadi birileri sosyete hayallerini yaşıyor, siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bu nasıl habercilik?! Ülkede kaç milyon kişinin bilmem ne kadar kredi kartı borcu varken hem de. Eskiden orta halli olsan bile arsa alabiliyordun, şimdi ne biriktirmişsen anca harcarsın ve siz gündemi böyle şeylerle meşgul ediyorsunuz. Bu mu son dakika 2 4 Yanıtla
  • Engin Yıldırım Engin Yıldırım:
    Hala star. Maşallah. 2 1 Yanıtla
  • Cemil Budak Cemil Budak:
    Yok ekonun para kulelerinden 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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