NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi

Hakan Gül:

Olum siz şaka mısınız yaa, devletin magazini mi olur, hadi birileri sosyete hayallerini yaşıyor, siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bu nasıl habercilik?! Ülkede kaç milyon kişinin bilmem ne kadar kredi kartı borcu varken hem de. Eskiden orta halli olsan bile arsa alabiliyordun, şimdi ne biriktirmişsen anca harcarsın ve siz gündemi böyle şeylerle meşgul ediyorsunuz. Bu mu son dakika