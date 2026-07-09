Ünlü oyuncu Javier Bardem'den tribünde duygulandıran Filistin sözleri - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Javier Bardem'den tribünde duygulandıran Filistin sözleri

09.07.2026 22:15
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Dünyaca ünlü İspanyol aktör Javier Bardem, tribünde karşılaştığı bir futbolseverin Filistin halkına verdiği destekten ötürü sunduğu övgü dolu teşekkürünü ve özgürlük sonrası için yaptığı ev davetini geri çevirmedi. Filistin halkına hayran olduğunu belirten Oscar ödüllü oyuncu, bu haklı davayı her zaman desteklemeye devam edeceğini söyledi.

 Ünlü İspanyol aktör Javier Bardem, tribünde karşılaştığı bir taraftarın Filistin davetine ve sevgisine kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen o anlarda Bardem, Filistin halkına olan desteğini ve hayranlığını bir kez daha dile getirdi.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLDUĞUNDA İLK DAVETLİM SEN OLACAKSIN"

Tribünde dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem'i gören bir futbolsever, ünlü aktörün yanına giderek sıkıca elini tuttu. Bardem'e Filistin konusundaki dik duruşundan dolayı duyduğu saygıyı dile getiren taraftar, "Her zaman Filistin hakkında konuşuyorsun, sana çok saygı duyuyorum dostum. Filistin bir gün özgürleştiğinde evime ilk davet edilen sen olacaksın, beni mutlaka aramalısın" sözleriyle anlamlı bir davette bulundu.

"FİLİSTİN HALKINA HAYRANIM"

Bu samimi ve duygusal davet karşısında elini bir an bile bırakmayan Javier Bardem, taraftara sarılarak içtenlikle teşekkür etti. Filistin mücadelesine olan desteğini yineleyen ünlü aktör, "Ben Filistin halkına hayranım, her zaman yanlarındayım" diyerek sesini yükseltmeye devam edeceğini belirtti. Yaşanan bu tarihi anlar, taraftarın İspanyolca "Seni çok seviyorum kardeşim, yaşasın İspanya" nidasıyla son bulurken, video kısa sürede turnuvanın en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi.

Javier Bardem, Dünya Kupası, Filistin, İspanya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Ünlü oyuncu Javier Bardem'den tribünde duygulandıran Filistin sözleri - Son Dakika

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