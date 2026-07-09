Erdoğan'ın hediyesi Litvanya'da vitrine çıktı! Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi - Son Dakika
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Erdoğan'ın hediyesi Litvanya'da vitrine çıktı! Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi

09.07.2026 23:25
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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında hediye ettiği, ismine özel hazırlanan Magnum revolveri kamuoyuna tanıttı. Litvanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın mensuplarına sergilenen tabanca, zirvenin ardından Avrupa'da en çok konuşulan diplomatik hediyelerden biri olmaya devam ederken, Nauseda'nın hediyeyi gazetecilere tek tek göstermesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarına hediye ettiği isimlerine özel Magnum revolverler gündem olmaya devam ediyor. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği tabancayı basın mensuplarına gösterirken, hediyenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sergileneceği açıklandı.

Erdoğan'ın hediyesi Litvanya'da vitrine çıktı! Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi
Gitanas Nauseda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından bazı liderlere hediye ettiği isimlerine özel üretim Magnum revolverler Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor. Hediyelerle ilgili farklı ülkelerde farklı uygulamalar hayata geçirilirken, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın tavrı dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edilen görüntülerde Nauseda'nın Erdoğan'dan aldığı özel üretim tabanca gazetecilere tanıtıldı.

Erdoğan'ın hediyesi Litvanya'da vitrine çıktı! Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi

CUMHURBAŞKANLIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Litvanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin paylaştığı fotoğraflarda, Erdoğan'ın hediye ettiği Magnum revolverin ahşap özel kutu içerisinde sergilendiği görüldü. Kutunun üzerinde Türk bayrağı ve NATO logosu yer alırken, revolverin üzerine Gitanas Nauseda'nın isminin işlendiği de dikkat çekti. Basın mensuplarına gösterilen hediyenin zirvenin en dikkat çeken diplomatik armağanlarından biri olduğu belirtildi.

Erdoğan'ın hediyesi Litvanya'da vitrine çıktı! Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi

SARAYDA SERGİLENECEK

Litvanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Erdoğan'ın hediyesinin diğer devlet başkanlarından alınan diplomatik hediyeler gibi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sergileneceğini duyurdu. Böylece Nauseda, hediyeyi kamuoyuyla paylaşan ilk liderlerden biri oldu.

AVRUPA'DA FARKLI UYGULAMALAR

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da ise farklı uygulamaları beraberinde getirdi. Belçika Başbakanı Bart De Wever revolveri havaalanı polisine teslim ederken, Polonya'da gümrük işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Hollanda ve İsveç hediyeleri Ankara'daki büyükelçiliklerinde muhafaza etmeyi tercih ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tabancayı Başbakanlık binasında koruma altına aldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise hediyeyi askeri bir müzeye bağışlamayı planladığı bildirildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da ülkesindeki yasal düzenlemeler nedeniyle hediyeyi beraberinde götüremedi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN SİMGESİ

Reuters'a göre Erdoğan'ın liderlere verdiği isim işlemeli Gümüşay .357 Magnum revolverler, Türkiye'nin savunma sanayiindeki üretim kapasitesini ve yerli silah sanayisini tanıtmayı amaçlayan sembolik bir diplomatik hediye olarak değerlendiriliyor.

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Son Dakika Nato Erdoğan'ın hediyesi Litvanya'da vitrine çıktı! Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi - Son Dakika

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