Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim - Son Dakika
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Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

09.07.2026 08:13
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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında Türkiye'nin yakında F-35 savaş uçaklarını alacağını söyleyerek dikkat çeken mesajlar verdi. Ancak Türkiye'den ayrılmadan önce yaptığı son açıklamada, "Yani, bunu yapıp yapmayacağımız konusunda henüz tamamen karar vermedim." diyerek F-35 konusunda geri adım olarak yorumlanan ifadeler kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Beştepe'de düzenlenen ortak açıklamada Trump, Türkiye'ye yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.

Trump, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasının ardından 2017'de yürürlüğe giren CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını belirtti.

ABD Başkanı ayrıca salı günü yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesini ciddi şekilde değerlendirdiklerini ifade etti. Çarşamba günü ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne övgülerde bulunarak, "Yakında F-35'leri de alacaklar." dedi.

Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

F-35 AÇIKLAMASI HEYECAN YARATTI

Trump'ın açıklamaları, Türkiye'nin uzun yıllardır yeniden dahil olmak istediği F-35 programı için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Türkiye'nin program kapsamında daha önce milyarlarca dolarlık ödeme yaptığı da yeniden gündeme geldi.

ABD Kongresi'ndeki kısıtlayıcı düzenlemelere rağmen Trump'ın F-35 teslimatı konusunda adım atabileceği yönündeki beklentiler Ankara'da iyimser bir hava oluşturdu.

Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

AYRILMADAN ÖNCE FARKLI KONUŞTU

Ancak Trump'ın Türkiye'den ayrılmadan önce yaptığı son açıklama, oluşan iyimser havayı gölgeledi.

Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Beştepe'deki son basın toplantısında F-35'lerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, "Yani, bunu yapıp yapmayacağımız konusunda henüz tamamen karar vermedim." ifadelerini kullandı.

Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'ın bu açıklaması, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin sürecin henüz netleşmediğini ortaya koydu.

Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

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Son Dakika Donald Trump Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Barış Altan Barış Altan:
    Bizimkiler alışık kandırılmaya ne bekliyordunuzki bunuda derler ne istedilerde vermedik diye şu nato zşrvesine yapılan masrafa ankara halkına yapılan ilkenceye değidmi? 1 0 Yanıtla
  • KEREM KEREM:
    YERYÜZNÜN EN KAYPAK İNSANI.. 0 0 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Sarı ciyanın sözlerini dikkate alanın aklından şaşarım.saati saatine tutmaz . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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