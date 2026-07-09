Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Beştepe'de düzenlenen ortak açıklamada Trump, Türkiye'ye yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.

Trump, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasının ardından 2017'de yürürlüğe giren CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını belirtti.

ABD Başkanı ayrıca salı günü yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesini ciddi şekilde değerlendirdiklerini ifade etti. Çarşamba günü ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne övgülerde bulunarak, "Yakında F-35'leri de alacaklar." dedi.

F-35 AÇIKLAMASI HEYECAN YARATTI

Trump'ın açıklamaları, Türkiye'nin uzun yıllardır yeniden dahil olmak istediği F-35 programı için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Türkiye'nin program kapsamında daha önce milyarlarca dolarlık ödeme yaptığı da yeniden gündeme geldi.

ABD Kongresi'ndeki kısıtlayıcı düzenlemelere rağmen Trump'ın F-35 teslimatı konusunda adım atabileceği yönündeki beklentiler Ankara'da iyimser bir hava oluşturdu.

AYRILMADAN ÖNCE FARKLI KONUŞTU

Ancak Trump'ın Türkiye'den ayrılmadan önce yaptığı son açıklama, oluşan iyimser havayı gölgeledi.

Beştepe'deki son basın toplantısında F-35'lerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, "Yani, bunu yapıp yapmayacağımız konusunda henüz tamamen karar vermedim." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklaması, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin sürecin henüz netleşmediğini ortaya koydu.