7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu - Son Dakika
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7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu

12.07.2026 15:20
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Çin'de yaşayan Song Mei, 2019 yılında bir çocuğu kurtarırken ağır yaralanarak bitkisel hayata giren eşi Zhao Jinqian'a yıllarca baktı. Doktorların sinir uyarımı tavsiyesi üzerine her gün eşinin ayak parmaklarını ısıran Song, zamanla refleksler aldığını söyledi. 7 yıl süren mücadelenin ardından Zhao bilincini kazandı ve gözlerini açtığında eşine ilk olarak "Seni seviyorum" dedi.

Çin'in Henan eyaletinde yaşayan Zhao Jinqian'ın hikâyesi, ülkede büyük yankı uyandırdı. 2019 yılında bir depoda mahsur kalan 3 yaşındaki çocuğu kurtarmak için çatıya çıkan Zhao, kurtarma sırasında yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Kucağındaki çocuğu korumak için vücudunu siper eden Zhao, yere başının üzerine düştü.

Küçük çocuk kazadan yara almadan kurtulurken, Zhao ağır beyin travması, çok sayıda kırık ve akciğer hasarı nedeniyle bitkisel hayata girdi.

DOKTORLAR UMUTSUZDU

Doktorlar Zhao'nun hayatta kalmasını mucize olarak değerlendirirken, yeniden bilincini kazanma ihtimalinin ise son derece düşük olduğunu söyledi. Yaşanan kazanın ardından ailenin birikimleri tedavi masrafları nedeniyle tükendi.

İŞİNİ BIRAKIP EŞİNE BAKMAYA BAŞLADI

45 yaşındaki Song Mei, anaokulunda resim öğretmeni olarak yaptığı işinden ayrılarak eşinin tam zamanlı bakımını üstlendi. Geçimini internet üzerinden sattığı resimlerle sağlayan Song, yıllarca eşinin temizliği, fizik tedavisi ve bakımıyla ilgilendi. Her gün onunla konuştu, masaj yaptı ve çoğu zaman günde dört saatten az uyudu. Kurtardıkları çocuğun babası da maddi durumu sınırlı olmasına rağmen tedavi masraflarına destek verdi.

HER GÜN AYAK PARMAKLARINI ISIRDI

Doktorlar, sinirlerin uyarılması amacıyla Zhao'nun el ve ayak parmaklarına düzenli uyarı uygulanmasını önerdi. Song Mei ise bir gün yanlışlıkla eşinin ayak parmağını ısırdığında hafif bir refleks fark etti.

Bunun üzerine ayağına plastik poşet geçirerek her gün eşinin ayak parmaklarını ısırmaya başladı. Bu sıra dışı uygulamayı yıllarca aksatmadan sürdürdü.

YILLAR SONRA GELEN MUCİZE

Yedi yıl süren tedavi ve bakımın ardından Zhao, 30 Haziran'da hastane yatağında gözlerini açtı. İlk sözleri ise eşi Song Mei'ye yönelik oldu.

"Song Mei, seni seviyorum."

Sağlık görevlileri ayrıca Zhao'nun bilişsel ve yazı terapileri sırasında yazabildiği tek kelimenin hâlâ eşinin adı olduğunu belirtti.

Song Mei ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Herkes önümüzdeki yolun çok zor olduğunu söylüyor. Ama karı koca zorlukları birlikte aşmak içindir. En iyi tedavinin ne olduğunu bilmiyorum ama uzun yıllar boyunca mücadele etmeye hazırım."

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Son Dakika Çin 7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ayşegül Karaduman Ayşegül Karaduman:
    Çok duygulandım dünyada hâlâ iyi insanlar olduğunu bilmek çok güzel bir duygu 2 0 Yanıtla
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