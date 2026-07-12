22 Mart 2026 tarihinde Ağrı Dağı'na tırmanış yaptığı sırada kaybolan 58 yaşındaki dağcı Sevim Yılmaz'ı bulmak için aylardır sürdürülen arama çalışmalarında acı bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arama kurtarma ekipleri sabaha karşı Ağrı Dağı'nda bir cesede ulaştı.
Okan Geçgel'in Haberler.com özel haberine göre; bölgeden alınan cenazenin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi için DNA incelemesi yapılacağı öğrenildi. Yapılacak testin ardından cesedin Sevim Yılmaz'a ait olup olmadığı resmen netlik kazanacak.
Arama çalışmalarında dün önemli bir gelişme yaşanmış, drone destekli taramalarda Sevim Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilen çanta ile bazı kişisel eşyalarına ulaşılmıştı.
Bunun üzerine ekipler söz konusu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gece boyunca süren arama faaliyetlerinin ardından sabaha karşı bir cesede ulaşıldı.
Sevim Yılmaz'ın kaybolmasının ardından Ağrı Valiliği koordinasyonunda AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri, zorlu arazi ve olumsuz hava koşullarına rağmen bölgede aylarca arama-tarama çalışması yürüttü. Öte yandan, yaşanan gelişmeyle ilgili Sevim Yılmaz'ın eşine bilgi verildiği ve Ağrı'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.
Konuya ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde Ağrı Valiliği ve ilgili kurumlar tarafından yapılması beklenirken, cesedin kimliği DNA incelemesinin ardından kesinleşecek.
Son Dakika › Ağrı Dağı › Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber - Son Dakika
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