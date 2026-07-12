Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber

Ağrı Dağı\'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber
12.07.2026 12:46
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Ağrı Dağı'nda 22 Mart'ta kaybolan 58 yaşındaki dağcı Sevim Yılmaz'ı arama çalışmalarında acı bir gelişme yaşandı. Okan Geçgel'in Haberler.com özel haberine göre ekipler sabaha karşı dağda bir cesede ulaştı. Dün Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilen çanta ve kişisel eşyaların bulunmasının ardından çalışmalar o bölgede yoğunlaştırılmıştı. Cesedin kimliği, yapılacak DNA incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.

22 Mart 2026 tarihinde Ağrı Dağı'na tırmanış yaptığı sırada kaybolan 58 yaşındaki dağcı Sevim Yılmaz'ı bulmak için aylardır sürdürülen arama çalışmalarında acı bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arama kurtarma ekipleri sabaha karşı Ağrı Dağı'nda bir cesede ulaştı.

KİMLİK DNA TESTİYLE BELİRLENECEK

Okan Geçgel'in Haberler.com özel haberine göre; bölgeden alınan cenazenin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi için DNA incelemesi yapılacağı öğrenildi. Yapılacak testin ardından cesedin Sevim Yılmaz'a ait olup olmadığı resmen netlik kazanacak.

Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber

ÇANTASI VE KİŞİSEL EŞYALARI BULUNMUŞTU

Arama çalışmalarında dün önemli bir gelişme yaşanmış, drone destekli taramalarda Sevim Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilen çanta ile bazı kişisel eşyalarına ulaşılmıştı.

Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber

Bunun üzerine ekipler söz konusu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gece boyunca süren arama faaliyetlerinin ardından sabaha karşı bir cesede ulaşıldı.

Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber

AYLARCA ARANDI

Sevim Yılmaz'ın kaybolmasının ardından Ağrı Valiliği koordinasyonunda AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri, zorlu arazi ve olumsuz hava koşullarına rağmen bölgede aylarca arama-tarama çalışması yürüttü. Öte yandan, yaşanan gelişmeyle ilgili Sevim Yılmaz'ın eşine bilgi verildiği ve Ağrı'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

Konuya ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde Ağrı Valiliği ve ilgili kurumlar tarafından yapılması beklenirken, cesedin kimliği DNA incelemesinin ardından kesinleşecek.

Sevim Yılmaz, Okan Geçgel, Ağrı Dağı, 22 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Dağı Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber - Son Dakika
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