Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu Oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu Oldu

11.07.2026 09:08
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

(LEFKOŞA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün Lefkoşa'daki Eski Cumhurbaşkanlığı Binası'nda katıldığı bir etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirmesinin ardından kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan kapsamlı tetkiklerin tamamlanmasının ardından bu sabah sabahı taburcu edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erhürman'ın hastanede gerçekleştirilen tüm tetkiklerinin olumlu sonuçlandığı belirtilerek, "Genel durumu iyi olan Cumhurbaşkanı Erhürman, hekimlerinin önerileri doğrultusunda bir süre istirahat edecektir" denildi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de tedavi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman'a uygulanan koroner anjiyoda herhangi bir riskli bulguya rastlanmadığını belirterek, incelemelerin temiz çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Erhürman, dün katıldığı bir etkinlik sırasında tansiyonunun düşmesi üzerine tedbir amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne kaldırılmıştı. İlk değerlendirmelerde hayati risk taşıyan bir durum bulunmadığı açıklanırken, olası kardiyolojik nedenlerin dışlanması amacıyla ileri tetkik ve gözlem kararı alınmıştı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen laboratuvar incelemeleri, görüntüleme yöntemleri ve koroner anjiyonun tamamından olumlu sonuç alınmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın taburcu edilmesine karar verildi.

Yetkililer, Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak hekimlerinin tavsiyesi doğrultusunda birkaç gün dinlenerek resmi programlarını sınırlı şekilde sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın kısa süreli istirahat döneminin ardından görevine planlanan program çerçevesinde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu Oldu - Son Dakika

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