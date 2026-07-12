Dünyaca ünlü oyuncu Shay Mitchell, Fenerbahçe formalı pozlarıyla büyüledi

Dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu Shay Mitchell, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Fenerbahçeli takipçilerini heyecanlandırdı.

YAKLAŞIK 34 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medya hesabında Yaklaşık 34 milyon takipçisi bulunan güzel yıldız, Fenerbahçe formasıyla çekilen yeni fotoğraflarını paylaştı.

FENERBAHÇE FORMALI POZLARIYLA HAYRAN BIRAKTI

"Pretty Little Liars" dizisiyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mitchell'ın sarı-lacivertli formayla verdiği pozlar, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Türk taraftarlar, ünlü oyuncunun bu sürpriz karesine yoğun ilgi gösterirken, fotoğraflar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

İşte o fotoğraflar: