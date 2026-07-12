Tüm teklifleri reddetti, Lesley Ugochukwu\'nun tercihi Galatasaray

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Burnley forması giyen 22 yaşındaki ön libero Lesley Ugochukwu’nun transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Genç Fransız orta saha oyuncusu ile her konuda el sıkışan Galatasaray yönetimi, kulübü Burnley ile yürüttüğü pazarlıklarda da önemli aşama kaydetti. İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Ugochukwu’yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katacak.

TRANSFER DOĞRULANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Taraflar arasındaki tüm pürüzler giderildi ve genç yetenek kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atacak. Transferin Galatasaray'a toplam maliyetinin ise 30 milyon Euro barajının altında kalacağı belirtildi.

AVRUPA'DAN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Ugochukwu'nun transfer süreci de oldukça hareketli geçti. Genç futbolcu için İspanya'dan iki, Fransa'dan ise bir kulübün resmi teklifte bulunduğu ancak 22 yaşındaki oyuncunun bu teklifleri geri çevirerek tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Burnley formasıyla geride kalan sezonda istikrarlı bir görüntü çizen Fransız ön libero, takımıyla çıktığı 38 resmi karşılaşmada görev alırken, skor yüküne de 3 golle katkı sağladı.