Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO'nun geleceği, savunma harcamaları ve ABD ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında Donald Trump ile yaşadığı siyasi gerilime ilişkin soruya geçilmeden hemen önce Meloni'nin kürsüde bulunan bir bardak suyu tek seferde bitirmesi kameralara yansıdı.

TRUMP İLE GERİLİM SORULDU

Meloni'ye daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi hakkında yaptığı "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" paylaşımı hatırlatıldı.

İtalyan lider bu soruya, "O konuya geri dönmeyeceğimi belirtmiştim." yanıtını verdi.

Trump ile ilişkilere yaptığı siyasi yatırımdan pişman olup olmadığı sorulduğunda ise Meloni şu ifadeleri kullandı: "Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Siyasi yatırımı, Batı'nın birliğine olan inancımla yaptım. Bu sadece Trump göreve geldiğinde benimsediğim bir strateji değil, tüm muhataplarıma karşı izlediğim genel bir yaklaşımdır."

İRAN KONUSUNDA DA MESAJ VERDİ

Meloni ayrıca, İtalya'nın İran'a yönelik saldırılara katılmayacağını en başından beri açık şekilde ifade ettiklerini ve bu tutumlarını değiştirmediklerini söyledi.

İran konusunda askeri seçeneğin somut sonuç vermediğini belirten Meloni, diplomasi çağrısını yineledi.