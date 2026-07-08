Ehliyetsiz sürücü Cihantimur davası başlıyor - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücü Cihantimur davası başlıyor

08.07.2026 09:18
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Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te ehliyetsiz 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un karıştığı kazada Oğuz Murat Aci öldü. Davanın ilk duruşması bugün Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor; sanığın iade süreci tamamlanmadığı için duruşmaya katılamayacağı belirtildi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine bugün başlanıyor. Duruşmaya, iade süreci henüz tamamlanmayan Cihantimur'un katılamayacağı öğrenildi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerle oğlunu iş birliği halinde kaza yerinden kaçırarak yurt dışına çıkarmıştı. Olaya ilişkin Timur Cihantimur'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan, Cihantimur hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmiş, ABD'den iadesinin beklendiği de ifade edilmişti.

İlk duruşma bugün

Olaya ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 13.30'da yapılacak duruşmaya, iade süreci henüz tamamlanmayan sanık Cihantimur'un katılamayacağı ve bir kısım şahısların 'tanık' sıfatıyla dinleneceği bilgisine ulaşıldı.

İddianameden:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanarak, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen iddianamede, Oğuz Murat Aci 'maktul', İbrahim Gümüş ile Tahsin Arslan 'mağdur', Özer Aci 'müşteki', Şükriye Aci 'suçtan zarar gören' ve Timur Cihantimur 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer aldı.

Asli kusurlu olarak belirtildi

Hazırlanan iddianamede, kaza sonrası ATV araçlarında meydana gelen hasar dikkate alındığında suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un sevk ve idaresindeki araçla yasal hız limitinin çok üzerinde bir süratle seyir halindeyken trafik kazasını gerçekleştirdiği, Cihantimur'un asli kusurlu olduğu, araç arıza sebebiyle duraklayan arazi taşıtlarının ise tali kusurlu oldukları belirtildi.

Olay sonrası firar ettiği için alkol testi yapılamadığı aktarıldı

Timur Cihantimur'un olay sonrası firar etmiş olduğunun belirtildiği iddianamede, bu sebepten dolayı Cihantimur'a alkol ölçüm testi yapılamadığı, Cihantimur adına çıkarılmış herhangi bir sürücü belgesi bulunmadığı aktarıldı. Ayrıca, kaza sonrası Cihantimur'un otomobilindeki 'S.O.S.' sisteminin devreye girdiği, 112 ihbar hattını aradığı, 112 görevlisinin araç içerisindeki şahıslar ile iletişim kurmaya çalıştığı ancak sağlanamadığı kaydedildi.

Otomobilde bulunan arkadaşlarının yavaşlaması yönündeki uyarılarına rağmen hızını azaltmadığı belirtildi

İddianamede, 17 yaşında ve sürücü belgesi bulunmayan sürücü Timur Cihantimur'un mevcut ve azami hız limitinin 30 kilometre/saat olarak belirlenen, aydınlatma olmayan ve kasis bulunan viraja yüksek süratle girdiği, tanıkların anlatımlarına göre seyir halindeki araçlar yavaşlamasına rağmen hızını azaltmayarak bu araçları solladığı, otomobilde bulunan arkadaşlarının yavaşlaması yönündeki uyarılarına rağmen hızını azaltmayarak aracıyla seyre devam ettiği, bu hal ve şartlarda hız limiti 30 km/sa olan yolda bu hızla ilerlerken her an bir kazaya neden olabileceğini öngörmesine ancak sonucu istememesine rağmen seyrine devam ettiği ve yol kenarında bulunan ATV araçlarına çarpması ile kazaya asli ve kusurlu şekilde neden olduğu aktarıldı.

12 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Cihantimur hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmiş olup, ABD'den iadesinin beklendiği de ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Timur Cihantimur, Trafik Kazaları, Eyüpsultan, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz sürücü Cihantimur davası başlıyor - Son Dakika

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