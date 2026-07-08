Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu - Son Dakika
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Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

08.07.2026 14:32
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ABD'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından tribünde maçı izleyen Amerikalı bir dijital içerik üreticisinin yaşadığı stres dikkat çekti. Takımının yediği gollerin ardından elindeki muzu telaşla yiyen genç kadının gergin halleri, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

ABD'nin Dünya Kupası'na veda etmesinin yankıları sürerken, tribünlerden yansıyan bir görüntü karşılaşmanın önüne geçti. Takımının elenmesine tanıklık eden Amerikalı bir dijital içerik üreticisi, yaşadığı stresi sıra dışı bir şekilde dışa vurdu.

Karşılaşma sırasında çekilen görüntülerde, üzerinde "USA" yazılı sweatshirt bulunan genç kadının, takımının yediği gollerin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı görüldü. Gerginliği yüzüne yansıyan taraftarın elindeki muzu telaşla ve peş peşe yemesi dikkat çekti.

TARAFTARLAR BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Tribünlerde bulunan diğer ABD taraftarlarının da benzer şekilde büyük üzüntü yaşadığı kameralara yansırken, genç kadının verdiği bu sıra dışı tepki kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü. Özellikle muz yerkenki gergin yüz ifadesi, maçın ardından en çok konuşulan anlardan biri oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Kupası, Stres, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selçuk Yılmaz Selçuk Yılmaz:
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SON DAKİKA: Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu - Son Dakika
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