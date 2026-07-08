Doç. Dr. Faik Tanrıkulu: Trump, Türkiye'nin dönüşen gücünün farkında - Son Dakika
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Doç. Dr. Faik Tanrıkulu: Trump, Türkiye'nin dönüşen gücünün farkında

08.07.2026 14:25
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Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un sorularını yanıtlayan Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin gelişen gücünün farkında olduğunu söyledi. Tanrıkulu, "Trump Avrupa'yı neden yok sayıyor? Diyor ki 'Siz artık güçsüzlüğünün farkında değilsiniz.' Trump neden Türkiye'yle bu kadar dost ve müttefik? Tabii ki liderlik diplomasi var ama Türkiye'nin dönüşen gücü ve askeri savunma anlayışındaki geldiği nokta var." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi 2. gününe girdi. Zirve kapsamında NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı, binlerce diplomat, gazeteciler ve davetliler ağırlanırken, yerli ve yabancı medya mensupları zirveye büyük ilgi gösterdi. Tarihi zirvede, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel de yer alıyor.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETLERİNE OLAN İLGİ ÇOK ÖNEMLİ"

Zirvede Bedia Teymur'un sorularını yanıtlayan Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin yükselen gücünün farkında olduğunu, bu yüzden iyi müttefiklik ilişkileri kurduğunu söyledi. Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı: "Sanayi forumu ilklerden biri. Ve niye bu sanayi forumu ortaya çıktı? Artık NATO'dan somut adımlar bekleniyor. Rutte'nin de aslında ifadesi bunu bir yönüyle teyit ediyor. Diyor ki 'Artık para sadece yetmez.'  Bazı anlaşmalardan bahsetti. Bu önemli. Ve Türk savunma sanayi şirketlerine sadece NATO ülkelerinin değil, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgisi olduğundan bahsetti. Bu bence çok önemli.

Bu yönüyle gerçekten bu zirve diğerlerinden birçok açıdan ayrışıyor. Türkiye'de, bu kriz ve savaş eşiğinde kırılgan bir dönemde oluyor olması artık başka bir noktaya getireceğini gösteriyor.

Tanrıkulu, Teymur'un, "Son birkaç yıldır, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra NATO kendini biraz yetersiz ve güvensiz mi hissetti?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: 

"Fabrika ayarlarından bahsediliyor. Yani güvenlik 3.0. NATO 2.0 neydi? NATO 2.0 aslında NATO'nun amacının dışına çıktığı bir süreci başlattı. Yani Libya'da, Afganistan'da terörle mücadele bahanesi adı altında o ülkede siyasi istikrarsızlık oluşturuluyordu. Hiçbir sonuç elde edemedi. O yüzden bu zirve ve 3.0 aslında fabrika ayarları dediği 1.0. Yani 1.0 neydi? Gerçekten korunma şemsiyesi, yani bir savunma ittifakı, mekanizması. Ki o zamanki koşullarında Sovyet tehditleri vardı. Türkiye'nin o sürece giriyor olması da rastgele bir adım değildi. Çünkü Sovyetlerin talepleri vardı. Dolayısıyla Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyordu. Ve NATO'dan yana vermiş oldu. Peki 3.0 dedikleri bu süreç gerçekten başarılı olabilecek mi? Rusya'ya karşı gerçekten bir ittifak oluşturacak mı? Bu çok kolay değil.

"AVRUPA, TÜRKİYE İLE İLGİLİ İKİLEMDEN ÇIKMAK ZORUNDA"

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in açıklaması var. Büyük bir gaf yaptı. Geri adım attı. Von der Leyen dedi ki: 'Biz Avrupa olarak Çin, Rusya ve Türkiye.' Bu nasıl bir açıklama? NATO'da kim var? NATO'da en büyük askeri güce hangi ülke katkı veriyor? Bir de geçmiş Türkiye'nin bir yönüyle de NATO'nun güney kanadını koruyan terör, enerji, güvenlik meselesi var. Yegane biçilmiş bir kaftan ve siz bunu Türkiye'ye ilave ediyorsunuz. Bu büyük bir gaf. Aslında gaf değil. Biraz da zihinsel, bilinçaltında. Bilinçaltındakinin bir yönüyle itirafıydı. Avrupa bu ikilemden çıkmak zorunda.

"TRUMP, NEDEN TÜRKİYE'YLE BU KADAR DOST VE MÜTTEFİK"

Bugün dünyada Avrupalı şirketlerin sayısı azalıyor. Milli gelir oranlarına, büyüme oranlarına baktığınızda Çin Amerika karşısında. Avrupa'nın esamesi okunamıyor. Trump Avrupa'yı neden yok sayıyor? Diyor ki 'Siz artık güçsüzlüğünün farkında değilsiniz. O eski ezberleri bırakın ve gerçekle yüzleşin.' Bugün Trump neden Türkiye'yle bu kadar dost ve müttefik? Tabii ki liderlik diplomasi var. Trump-Erdoğan ilişkisi var ama diğer tarafta Türkiye'nin değişen, dönüşen gücü ve askeri savunma anlayışındaki geldiği nokta var.

İki gündür buradayız. Gerçekten olağanüstü bir organizasyon var. Yani bütün detaylar düşünülmüş. Yemekten, ikramlardan, servislerden, gelişten gidişten. Yani bütün zirveye katılan ve daha önceki zirveye katılan basın mensupları şunu söylüyor: Gerçekten diğerlerinden farklıydı. Yani Türk ev sahipliğini dünyaya göstermiş olduk. Burası önemli. Daha önemlisi, İstanbul'da en son NATO zirvesi yapıldığında, Türkiye bir yönüyle yeni yeni ayakları altında yere basmaya çalışan bir ülkeydi.

Yani bugünkü zirve ile o zamanın arasında dağlar kadar fark var. Ekonomisi büyümüş, üç kat milli gelir oranı artmış ve en önemlisi askeri savunma anlayışına yaptığı yatırımlar artık gün yüzüne çıkmaya başlamış bir ülke. Türkiye bu psikolojik eşiği açtı. 

Ukrayna'yla da dronla ilgili olarak iş birliği olmuştu. Aslında Ukrayna da bu dron teknolojisinde iyi olan ülkelerden biri. Ama bu Türk dronları gerçekten terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlar da bütün ezberleri bozdu. Bu gerçekten tarihi bir dönüşüm."

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Son Dakika Bedia Teymur Doç. Dr. Faik Tanrıkulu: Trump, Türkiye'nin dönüşen gücünün farkında - Son Dakika

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