Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

08.07.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde çekilen yeni görüntüler, Donald Trump ile Giorgia Meloni arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Aile fotoğrafı öncesinde Trump'ın alana geldiğini gören Meloni'nin başını çevirmesi dikkat çekerken, daha önce ortaya atılan "yan yana gelmemek için Erdoğan'dan protokol talebinde bulundu" iddiaları da yeniden tartışılmaya başlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, kritik güvenlik gündeminin yanı sıra liderler arasındaki dikkat çeken diplomasi trafiğine de sahne oldu.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında bir süredir devam eden "fotoğraf çektirme" gerilimi gündeme gelmişti. Zirvenin aile fotoğrafı çekimine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler ise iki lider arasındaki mesafenin kameralara farklı bir açıdan yansıdığını gösterdi.

Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

TRUMP YAKLAŞIRKEN BAŞINI ÇEVİRDİ

Aile fotoğrafı çekimi öncesinde kaydedilen görüntülerde, Trump'ın protokol alanına doğru yürüdüğü sırada Meloni'nin başını aksi yöne çevirdiği görüldü. Trump ise yürüyüşünü sürdürerek fotoğraf alanındaki yerine geçti.

Görüntüler, iki lider arasında son dönemde konuşulan gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

GERİLİM SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA BAŞLAMIŞTI

İki lider arasındaki diplomatik gerilim, Trump'ın Türkiye'ye hareket etmeden önce sosyal medya hesabından Meloni'yi hedef alan paylaşımıyla gündeme gelmişti. Trump, İtalya Başbakanı için "Uzaklaştırma emri gerekli." ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımın ardından Ankara'daki zirvede iki liderin nasıl bir araya geleceği merak konusu olmuştu.

Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

"ERDOĞAN'DAN YAN YANA GETİRİLMEMESİNİ İSTEDİ" İDDİASI

İtalya'nın Corriere della Sera gazetesi ise dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Habere göre Meloni, Trump ile karşı karşıya gelinmesi halinde yaşanabilecek olası bir gerginliği önlemek amacıyla zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan protokol düzeninde Trump'la yan yana getirilmemesi konusunda ricada bulundu.

Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

AİLE FOTOĞRAFINDA DA MESAFELERİNİ KORUDULAR

Zirvenin resmi aile fotoğrafında da Trump ve Meloni'nin birbirlerinden uzak noktalarda yer alması dikkat çekti. Meloni'nin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yakın konumlandığı görülürken, ortaya çıkan son görüntüler aile fotoğrafı öncesinde de iki lider arasında doğrudan bir temas yaşanmadığını gözler önüne serdi.

Giorgia Meloni, Donald Trump, Ankara, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede
Alman Başbakanı’ndan dikkat çeken NATO açıklaması: ’Ankara Ruhu’ oluşturmalıyız Alman Başbakanı'ndan dikkat çeken NATO açıklaması: 'Ankara Ruhu' oluşturmalıyız
İsrail’den Türkiye’ye F-35 tepkisi Haberlerden rahatsız olmuşlar İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar
Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara’ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı
Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya’da üretim Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim
Süper Lig’in yeni takımından Aubameyang bombası Sessiz sedasız İstanbul’a getirdiler Süper Lig'in yeni takımından Aubameyang bombası! Sessiz sedasız İstanbul'a getirdiler
Brad Pitt’ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Tekstil işçisi Gülay cinayetinde kan donduran detay Kayıp olarak aranıyordu Tekstil işçisi Gülay cinayetinde kan donduran detay! Kayıp olarak aranıyordu
Cenk Tosun yeni takımına imzayı attı Cenk Tosun yeni takımına imzayı attı
Ordu’da kardeş katliamı: 3 ölü Ordu'da kardeş katliamı: 3 ölü
Fenerbahçe’ye Greenwood’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Greenwood'dan kötü haber

13:18
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
08:55
Trump’ın Türkiye planı ortaya çıktı İsrail basınından dikkat çeken iddia
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia
06:53
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı Bakışları dünyada gündem oldu
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 13:34:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.