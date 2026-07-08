Çek Cumhuriyeti’nin iç kavgası Ankara’ya taşındı: NATO Zirvesi’nde ülkeyi iki ayrı lider temsil etti

Başkent Ankara’nın ev sahipliğinde toplanan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, dünya siyasetine damga vuracak tarihi kararların yanı sıra müttefik bir ülkenin kendi içindeki güç savaşına ve sıra dışı bir protokole sahne oldu.

AYNI ZİRVE, AYNI ÜLKE, İKİ LİDER...

Tüm üye ülkelerin tek bir lider ve tek bir heyetle temsil edildiği zirveye, Çek Cumhuriyeti tam anlamıyla ‘bölünerek’ geldi. Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasındaki derin siyasi kriz, Ankara semalarında iki ayrı devlet uçağının peş peşe inmesiyle somutlaştı.

Esenboğa Havalimanı'nda nadir görülen diplomatik hareketlilikte, önce Babis ve beraberindeki heyeti taşıyan hükümet uçağı iniş yaptı. Başbakan Babis, havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından resmi törenle karşılandı.

Andrej Babis (Sağda)

Bu karşılamadan kısa bir süre sonra ise bu kez Pavel’i taşıyan ikinci bir uçak piste teker koydu. Cumhurbaşkanı Pavel’i ise apronda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Aynı ülkeden iki liderin aynı havalimanına, aynı saatlerde iki ayrı lüks uçakla gelmesi dünya basınının da gözünden kaçmadı.

Petr Pavel (Solda)

ZİRVEYE KİMİN KATILACAĞI KONUSU ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞINMIŞTI

Ankara'da tam anlamıyla vücut bulan gerilimin ardında, Prag'da aylardır süren ve mahkeme salonlarına taşınan bir yetki gasbı kavgasının yattığı ortaya çıktı.

Başbakan Babis, teamüllerin aksine hazırladığı NATO Zirvesi delegasyon listesinden Cumhurbaşkanı Pavel’in adını tamamen sildirdi. Bu hamle karşısında geri adım atmayan Pavel, konuyu ülkesinin Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Yüksek mahkemenin krizin büyümesini önlemek adına verdiği ihtiyati tedbir kararı neticesinde, eski bir general olan Pavel’in de Ankara'daki zirveye katılımının önü anayasal olarak açıldı.

Zirve öncesinde hakkındaki Babis’e açık rest çeken Pavel, müttefik liderlerle doğrudan temas kurmanın ve görüş alışverişinde bulunmanın kendisi için bir anayasal sorumluluk olduğunu ilan etti.

Pavel ve Babis

TARİHİ FOTOĞRAFTA BİRBİRLERİNDEN EN UZAKTA YER ALDILAR

İki lider arasındaki bu anayasal ve kişisel gerilim, liderlerin kameraların karşısına geçtiği geleneksel NATO aile fotoğrafında da kendisini net bir şekilde hissettirdi. Pavel ve Babis, fotoğraf çekimi esnasında yan yana gelmekten kaçınarak podyumun iki farklı ucunda durmayı tercih etti. Geçmişte

NATO Askeri Komitesi Başkanlığı gibi kritik bir pozisyonu yürütmesi sebebiyle ittifak koridorlarının en popüler ve sözü dinlenen isimlerinden biri olan Pavel’in, kendi başbakanıyla yaşadığı bu temsil krizi, zirvenin en çok konuşulan konularından biri oldu.