Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı - Son Dakika
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Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

15.07.2026 13:08
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İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte, ABD Başkanı Donald Trump siyah bir tabut içinde gösterilirken, üzerinde 'Trump'a ölüm' sloganları yer aldı.

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "siyah tabut içinde yattığı"nın resmedildiği bir afiş asıldı.

Başkentin en önemli noktası konumundaki İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte, eski İran lideri Ali Hamaney için İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törende kullanılan ve halkın üzerine tebeşirle yazı yazdığı siyah renkli beton bariyerler tabut şeklinde resmedilirken, ABD Başkanı Trump temsili olarak bu tabutun içinde gösteriliyor.

"TRUMP'A ÖLÜM" SLOGANLARI

Tabut olarak tasvir edilen duvarların üzerinde ise "Biz Trump'ı öldüreceğiz" ve "Trump'a ölüm" sloganları yer aldı.

İşte o afiş:

Ülkenin en ünlü meydanında
Ülkenin en ünlü meydanında
Ülkenin en ünlü meydanında
Ülkenin en ünlü meydanında
Ülkenin en ünlü meydanında
Ülkenin en ünlü meydanında
Ülkenin en ünlü meydanında
Ülkenin en ünlü meydanında
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı - Son Dakika
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