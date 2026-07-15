15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları - Son Dakika
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15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

15.07.2026 16:20
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TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin iradesine sahip çıktığı o geceye dair yayınlanan klibi izlerken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) özel bir tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende, o karanlık geceye dair gösterilen özel klip salondakilere duygusal anlar yaşatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

MECLİS'TE DEVLETİN ZİRVESİ BULUŞTU

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yıl dönümünde, "Gazi Meclis" çatısı altında anma töreni gerçekleştirildi. Tören için Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resmi törenle karşılandı. Meclis şeref kapısı önündeki tören mangasını selamlayan Erdoğan, ardından anma programının icra edileceği salona geçerek davetlileri selamladı.

15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

"O GECEYE" DAİR KLİP DUYGULANDIRDI

Törende, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin tanklara, silahlara karşı gösterdiği kahramanca direnişi ve iradesine sahip çıkışını anlatan özel bir video klip gösterildi. Hain kalkışmaya karşı canlarını siper eden şehitlerin ve gazilerin mücadelesinin ekranlara taşındığı esnada salonda oldukça duygusal bir atmosfer oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o tarihi gecenin anılarını tazeleyen klibi izlerken oldukça duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Kendileri caliyor kendileri de oynuyor 1 4 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    O degilde neden hep sucsuz insanlar öldü ne bir siyasetci ne bir ust düzey biri hepsi kıl kapı kurtuldu ölenlere allah rahmet etsin ne diyelim 1 3 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    yav he he bizde inanmıyoruz artık ?? 0 4 Yanıtla
  • Dogukan Dogukan:
    zübük filminin gerçeği 0 1 Yanıtla
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