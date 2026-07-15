Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an - Son Dakika
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Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an

15.07.2026 12:22
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FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı yazılan şanlı demokrasi destanının 10. yılında, Türkiye genelinde "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenleniyor. 253 şehit ve binlerce gazinin anıldığı bu anlamlı günde, o karanlık gecede tanklara ve silahlara göğüs geren kahraman vatandaşların hafızalara kazınan tarihi sözleri sosyal medyada yeniden yankı uyandırıyor.

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli iradesini ve demokrasisini hedef alan hain darbe girişimi, sokakları ve meydanları dolduran milyonların destansı direnişiyle püskürtülmüştü.

TANKLARIN KARŞISINA DİKİLDİLER 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara inen vatanseverler; tankların, savaş uçaklarının ve silahların karşısına sadece inançlarıyla dikilerek "Vatan bizim, irade bizim" demişti. Türkiye'nin geleceğini kurtaran o amansız mücadelede 253 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 binden fazla kahramanımız ise gazi unvanıyla adını tarihe yazdırmıştı.

81 İLDE "İRADE BİZİM, ZAFER BİZİM" COŞKUSU

Milli direnişin 10. yılında Türkiye, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 100'ü aşkın geniş kapsamlı etkinlikle şehitlerini anıyor ve iradesine sahip çıkıyor. 81 ilin tamamında gerçekleştirilen hatim programları, fotoğraf sergileri, kortej yürüyüşleri, göz alıcı "mapping" ve drone gösterilerinin yanı sıra, şehitliklere ziyaretler gerçekleştiriliyor. Anma programlarının zirvesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel törenle taçlanıyor.

"EĞER ŞUNU DİYEN VARSA..."

Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünün en çok konuşulan ve yürekleri sızlatan detayları ise o gece kaydedilen ve arşivlerden yeniden çıkarılan tarihi görüntüler oldu. Vatandaşların canını korumak için tankların geçişini engellemeye çalışan bir polis memurunun telsizinden yankılanan şu anons, o gecenin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi: "Eğer şunu diyen varsa; 'Ben canıma güveniyorum. Ben geçerim.' diyen varsa, buyursun geçsin."

"İNSAN BİR KERE ÖLÜR, ADAM GİBİ ÖLÜR"

Polisin bu uyarısına aldırmadan, göğsünü siper etmek için namluların üzerine yürüyen vatandaşların kararlılığı ise Türk milletinin karakterini özetleyen şu tarihi cümleyle hafızalarda yeniden canlandı: "İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür!"

Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an - Son Dakika

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