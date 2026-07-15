Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan tartışmalar ve parti içi hesaplaşmalar dinmek bilmiyor. Sürecin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Grup Başkanı Özgür Özel, kurulması planlanan yeni partiyle ilgili ilk kez bu kadar net ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gerekli hukuki mücadelelerin sürdüğünü belirten Özel, her ihtimale karşı kurulan yeni parti hazırlıkları için temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başlangıcını işaret etti.

"KEMAL BEY'E OY VEREN DELEGELER BİLE..."

Mevcut CHP yönetimiyle yürütülen hukuki sürece ve delege imzalarına değinen Özgür Özel, "Şimdi birincisi, 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz ama hepsinin bir hafta, 10 gün, 15 günlük işleri var. İşte imzaların gereğini yapmadılar delegelerin tamamı. Düşünün, son seçimde Kemal Bey'e oy veren 600 küsur delegenin 500'ü bile 'Yapma Kemal Bey, gel kurultay yap' diye imza vermiş. Biz o imzaları almışız götürmüşüz ve götürdüğümüz o imzalara rağmen kurultayı yapmıyorlar. Bunun bir mahkeme süreci var, Yargıtay süreci var" dedi.

BASKIN SEÇİM İHTİMALİNE KARŞI "HAZIRDA PARTİ" FORMÜLÜ

Olası bir erken veya baskın seçim durumunda seçime girebilmek için her türlü alternatifi masada tuttuklarını belirten Özel, arka planda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı: "Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni parti kurulumuyla ilgili, bir grup arkadaşımız mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili her ihtimale karşı görüşmeler yapıyor. Baskın seçim olursa seçime girmek için hazırda bir parti lazım. Tüzük yazılıyor, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır."

YENİ PARTİNİN İSMİ NE OLACAK?

Siyaset kulislerinde dolaşan isim iddialarına da açıklık getiren Özgür Özel, genel kabul gören bir isim ve logo üzerinde mutabık kalındığını belirterek şunları söyledi: "Çok isim dolaşıyor. Millet belirliyor, ben henüz belirlemedim ama isim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı genel olarak. Genel kabul gören isim belli, logo da çalışılıyor. Şimdilik 'yeni parti' diyelim."