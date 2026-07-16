Avukat Ece Güner\'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent\'le birlikte tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından "tutuklama" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 19 şüpheliden, aralarında sanatçı Haluk Levent ve avukat Ece Güner’in de bulunduğu 14 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.

TUTUKLANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği; Haluk Levent ile birlikte Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeniler, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay’ın tutuklanmasına karar verdi.

SEVK YAZISINDA 'MASAK' VE 'ŞEFFAFLIK' VURGUSU

Haluk Levent’in tutuklamaya sevk edilmesine gerekçe gösterilen savcılık yazısında çarpıcı tespitler yer aldı. Yazıda, özellikle 2023 depremi sonrası toplanan milyarlarca liralık fonun yönetimine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği anlaşılmıştır."

Sevk yazısında ayrıca Ahbap Derneği’nin kamu yararına çalışan dernek vasfı taşımadığı vurgulanırken; derneğin öz varlığının eksiltildiğine ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığı, MASAK araştırmasının ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.

ADLİ KONTROL VE EV HAPSİ KARARLARI

Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden Esin Önder Çağlayan hakkında “konutu terk etmeme” (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Gözaltına alınan diğer şüpheliler Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu ve Yasin Meydaneri hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı dahil olmak üzere adli kontrol hükümleri uygulandı.

ECE GÜNER EMNİYET İFADESİNDE AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK İDDİASINI REDDETMİŞTİ

Ece Güner, Ahbap Derneği'ne beş altı yıldır bağış yaptığını özellikle deprem zamanında yüklü miktarlarda bağışta bulunduğunu söyledi.

Haluk Levent'i ismen tanıdığını iddia eden Güner, "Ben yapmış olduğum bağışları sosyal medya üzerinden verilen IBAN numaraları üzerinden gerçekleştirdim. Ahbap derneğinin hesaplarının kimler tarafından kullanıldığını bilmiyorum." iddiasını dile getirdi.

Güner, Haluk Levent'in avukatlığını ve danışmanlığını yaptığı iddiasını ise reddetti.

"ÇİÇEK BUKETİYLE OFİSİME GELDİ"

Kahramnamaraş merkezli deprem felaketi sonrasında Ahbap Derneği'ne yüklü miktarlarda bağış yaptığını söyleyen Güner, bağışları sonrası Levent'in kendisine telefonla ulaştığını iddia etti.

"Beni ziyaret ederek bir kahvemi içmek istediğini söyledi. Ben de yaptığım yardımların görülmesini duyulmasını çok istemiyordum. Haluk Levent'in benimle görüşmesinin çok istememiştim." diyen Ece Güner, Levent'in elinde bir çiçek buketiyle ofisini ziyaret ettiğini ileri sürdü.

"BAHANELER SUNARAK BORÇ İSTEMEYE BAŞLADI"

"Deprem bölgesinde yaşanan problemlerden ötürü bahaneler sunarak benden borç paralar istemeye başladı." diyen Güner, ifadesinde şu iddiaları gündeme getirdi:

"Benden ilk etapta 300-400 bin dolar civarında para istedi. Benim de o dönemde İstinye parktan ev alma planlarım bulunmaktaydı. Bankada da yüklü miktarda boşta duran nakdim vardı. 300-400 bin dolar parayı Haluk Levent'in söylemiş olduğu kişilerin hesaplarına dolar bedelleri yazılı olarak borç açıklamasıyla yolladım.

Haluk Levent dediği tarihte borcunu, parayı yolladığım hesap sahibi kişiler üzerinden ödedi. Bu olayın aynısı iki hafta içinde yine deprem bölgesindeki acil yardımlarla alakalı olarak su, ekmek, yemek gibi acil ihtiyaçların dernek üzerinden faturalandırılamaması gerekçesiyle nakit problemi yaşadıklarını tekrardan iki haftalık borç olarak benzer bedeli benden istedi.

Ben de aynı şekilde Haluk Levent'in göndermiş olduğu kişilerin hesabına parayı transfer ettim. Ben Haluk Levent'e niye bu kişilerin hesabına para gönderiyorum diye sorduğumda bu arkadaşların sahada olduğunu ve acil olarak o bölgede kullanılacağı için bu şekilde bir yol izlediğini söyledi. Bu yollamış olduğum tutarı da iki üç hafta içerisinde geriye ödedi. Bu şekilde benim güvenimi kazandı."

ANKARA'DAKİ PROJE VE 3 MİLYON DOLAR BORÇ İSTEĞİ

Haluk Levent'in 2023 yılının ağustos ayında derneğin Ankara'da büyük bir teknoloji parkı kuracağını anlattığını söyleyen Güner, bu proje için gönderdiğini ileri sürdüğü 1 milyon dolar için şunları öne sürdü:

"Bunu bir hayırsever iş adamının üstlendiğini ve bu iş adamının 3 milyon dolar civarında yardımı olacağını bahsetti. Bu iş adamının daha sonra bir vergi problemi nedeniyle geçici olarak parasının bloke olduğunu söyledi ve Ahbap derneği olarak bu projeyle ilgili bir çok taahhütte bulunduklarını gerçekleştiremezlerse dernek adına büyük bir yıkım olacağını ve davalar açılabileceğini derneğinin isminin kirlenebileceğini söyledi.

İlk etapta benden 3 milyon dolar borç istedi. Ben de bu kadar bir paramın olmadığını söyledim. Sonra uzun süren ısrarlarla tekrar tekrar beni aradı. Bende daha önceden vermiş olduğum borçları süresinde geri ödediği için kendisine güvenerek ilk etapta Haluk Levent'in bana yollamış olduğu başka şahıslara ait IBAN numaraları üzerinden 1 milyon dolar civarı paranın lira karşılığını açıklamasına dolar miktarı ve borç açıklamasıyla gönderdim.

Teknoloji parkı için bağış yapacağı söylenen iş adamının Ahbap derneğine bağış yapacağını ancak benden istemiş olduğu paranın bağış değil de borç olduğu için derneğe değil de bu parayı kişi hesaplarına göndermemi istedi. Sonrasında bu bahse konu iş adamından bağış parası geldiğinde benim yollamış olduğum geçici borcu bana geriye ödeyeceğini beyan etti."

Haluk Levent'in geçen bir aylık sürede borcunu ödemediğini öne süren Ece Güner, "Bana bahaneler sundu bana yaklaşık üç ay sonra borcu ödeyebileceğini söyleyerek uzun uzun hikayeler anlattı. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu." iddialarını gündeme getirdi.

"ACIMA HİSSİ UYANDIRAN HİKAYELER ANLATIRDI"

"Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı." diyen Güner, savunmasına şöyle devam etti:

"Bunun sonrasında Haluk Levent benden tekrar borç para talebinde bulundu. Ben de üç beş kalemde daha önce vermiş olduğum 1 milyon dolar borcun üzerine toplam 570 bin dolar karşılığı TL olarak ve yine açıklamasında her birinin dolar bedeli ve borç olduğu belirterek yolladım. Yani kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. Haluk Levent ile bu 1 milyon 570 bin dolarlık borcu için kendi imzasıyla bir tutanak altına aldık. Haluk Levent bu borçları uzun süren uğraşlar sonucunda yaklaşık bir yıl kadar sonra dolar karşılığı tam olmasa da peyderpey bana vermiş olduğu IBAN'lar üzerinden TL olarak karşılığını geriye ödedi."