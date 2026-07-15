Ömer Halisdemir'in kabrinde 10. yılda yoğun ziyaretçi akını - Son Dakika
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Ömer Halisdemir'in kabrinde 10. yılda yoğun ziyaretçi akını

Ömer Halisdemir\'in kabrinde 10. yılda yoğun ziyaretçi akını
15.07.2026 10:58
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15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlığıyla bilinen şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, 10 yıl sonra bile vatandaşlar tarafından yoğun ziyaret ediliyor. Ziyaretçiler dua edip, kahramanı minnetle anıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor. Konya'nın Ereğli ilçesinden gelerek şehidin kabrini ziyaret eden Süleyman Karaarslan, hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini ama kahramanların asla unutulmayacağını söyledi.

"BU ÜLKE BU ADAMA ÇOK ŞEY BORÇLU"

Ziyarete Kıbrıs gazisi ağabeyi Mehmet Karaarslan ile geldiklerini belirten Karaarslan, "Allah'ım o günleri bir daha yaşatmasın. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Hiç kimse bir daha böyle bir şeyi tekrarlamaya kalkışmasın. Dua ettik, tüylerimiz diken diken oldu. Bu ülke bu adama çok şey borçlu." dedi.

"OĞLUMA ÖMER İSMİNİ VERDİM"

Ziyaretçilerden Yasin Ağırtopçu ise Kayseri'den gelerek şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini ifade etti. Şehidin kabrinde duygulandığını aktaran Ağırtopçu, şunları kaydetti:

"Buraya dua etmek için geldik. Allah bir daha böyle bir olay yaşatmasın. Şehidimiz büyük gururumuz oldu, milletimizi kurtardı. Kendisine çok şey borçluyuz. Buraya gelmek ilk defa kısmet oldu, eşim ve çocuklarımla geldik. Böyle bir kahramanı çocuklarımızın da görmesini istedik ve o yüzden ailecek geldik. Milletimiz var olsun. Oğlum temmuz ayında doğdu ve 9 yaşında o yüzden Ömer ismini verdim. Bir Ömerimiz gitti ama nice Ömerlerimiz gelecek."

"BÖYLE BİR KAHRAMAN UNUTULMAZ"

Ali Niğdelioğlu da İstanbul'dan geldiğini ve oğlu ile şehidin mezarını ziyaret ettiklerini söyledi. Fırsat buldukça Halisdemir'in mezarını her yıl ziyaret etmeye çalıştığını anlatan Niğdelioğlu, "Biraz buruk hissediyoruz. Böyle bir vatan evladı bir daha gelmez. İnsan burada duygulanıyor, bir taraftan da gurur duyuyoruz. Daha önce de gelip ziyaret etmiştik, ailemle geldim. Böyle bir kahraman unutulmaz" diye konuştu.

Fadimana Dalkılıç da kendisini ülkesi için feda eden Halisdemir'in kabrini ziyarete geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Halisdemir'in kabrinde 10. yılda yoğun ziyaretçi akını - Son Dakika

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