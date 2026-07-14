RAMS Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, hayatının en özel ve anlamlı günlerinden birini yaşadı. Genç golcü ve eşi, ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğuna erişti.
Geçtiğimiz mart ayında Portekizli model Oriana Correia Gomes ile hayatını birleştiren Bertuğ Özgür Yıldırım, baba olacağını müjdelemişti. Merakla beklenen doğum gerçekleşti ve genç çiftin ilk bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı. İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bu mutlu haberi yakın çevreleriyle paylaştı.
Çiftin dünyaya gelen erkek bebeklerine verdikleri isim ise oldukça dikkat çekici oldu. Bertuğ Özgür Yıldırım ve Oriana Correia Gomes, oğullarına "Fernando Savaş" adını verdi.
Son Dakika › Spor › Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici - Son Dakika
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