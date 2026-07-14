Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici - Son Dakika
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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici
14.07.2026 20:29
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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile eşi Oriana Yıldırım'ın ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Büyük bir mutluluk yaşayan çiftin, yeni doğan erkek bebeklerine "Fernando Savaş" adını verdiği öğrenildi.

RAMS Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, hayatının en özel ve anlamlı günlerinden birini yaşadı. Genç golcü ve eşi, ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğuna erişti.

İLK KEZ EBEVEYN OLMA HEYECANI

Geçtiğimiz mart ayında Portekizli model Oriana Correia Gomes ile hayatını birleştiren Bertuğ Özgür Yıldırım, baba olacağını müjdelemişti. Merakla beklenen doğum gerçekleşti ve genç çiftin ilk bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı. İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bu mutlu haberi yakın çevreleriyle paylaştı.

BEBEĞİN İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin dünyaya gelen erkek bebeklerine verdikleri isim ise oldukça dikkat çekici oldu. Bertuğ Özgür Yıldırım ve Oriana Correia Gomes, oğullarına "Fernando Savaş" adını verdi.

Bertuğ Yıldırım, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    ne ara 9 ay geçti 2 1 Yanıtla
  • 131220 131220:
    Herhalde babalarının isimi koymuşlar Allah bağışlasın 1 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Savaşı anladıkda Fernando ney 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici - Son Dakika
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